El C.V. Haris ficha a Jessica Wagner

El Sanaya Libby’s La Laguna ha comenzado a perfilar su proyecto 2020/21 para la que será su sexta temporada en la Liga Iberdrola. La entidad presidida por David Martín, ha engranado su primera pieza y vuelve a apostar por Jessica Wagner, quien regresa a la Isla después de tres años.

La estadounidense vuelve a la que fue su casa durante el curso 2016/17, donde dejó patente su calidad y compromiso con el equipo. Consiguió el título de la Copa de la Reina ante el Logroño, siendo la artífice del último punto que daba la victoria. En numerosos partidos se hizo con el MVP como reconocimiento a sus buenas actuaciones dentro de la cancha y su trayectoria le avala para regresar a la escuadra tinerfeña. Una noticia que le hace sentirse “muy emocionada”, asegura.

Nacida en 1994 y con 1,88 m, la central confesó que algunas de las razones por las que decidió volver a militar en el club de Taco, fue “porque extraño a la afición, la liga española y a Tenerife en general”. Asimismo, espera y desea que “podamos volver a donde lo dejamos”.

La jugadora no se ha olvidado del cariño que le profesó la grada blanquiazul y asegura que está “realmente feliz por volver”. En este sentido, Wagner no cerró la puerta a un posible regreso y asegura que “la afición ya sabía que volvería en algún momento”. Así, no quiso desaprovechar la oportunidad y les envió un mensaje: “No duden en que pueden confiar en mí, estaré preparada para cuando llegue el momento. ¡Vamos Haris!”.

https://www.clubvoleibolharis.es/2020/06/30/jessica-wagner-regresa-al-sanaya-libby-s-la-laguna/