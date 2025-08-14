Guill confirma un fichaje, descarta la salida de Maikel Mesa o José León y defiende la unidad de acción con Cervera

Manu Guill ha realizado una enmienda a la totalidad dirigida al entorno del CD Tenerife: no hay desfase de jugadores mayores de 23 años, no saldrán Maikel Mesa ni José León y la unidad entre propiedad, dirección deportiva y cuerpo técnico es total. “Al final tendremos la plantilla que todos queremos”, proclamó en la rueda de prensa de presentación de Álvaro González y Cris Montes.

En una comparecencia que se esperaba con ansia en el tinerfeñismo, el profesional alicantino no ha dudado. “Salen muchas cosas que no son reales. Maikel Mesa y José León no van a salir. También se ha dicho que hablamos con Simo. Lo hicimos hace dos meses y no más. El cuerpo técnico nos transmite que está muy contento con la plantilla”, aseguró defendiéndose de las informaciones (o desinformaciones) de los últimos días.

Sobre la relación con Álvaro Cervera profundizó afirmando que mantienen “contacto diario” y que este mismo jueves ha hablado con él “media hora sobre la situación de la plantilla”. Además, garantiza que han ido “de la mano” en cada operación realizada y que así va a seguir siendo. Extendió incluso la “unidad de acción” al consejo de administración y pidió “calma” porque “el Tenerife competirá muy arriba”.

Guill confirmó el fichaje de Noel López, un delantero de 22 años que procede del Real Madrid Castilla y que llega en propiedad. “Con él cubrimos esa velocidad de la que tanto se ha hablado”, sugirió después de restar importancia a las declaraciones de Cervera: “Se han magnificado”. La llegada del jugador gallego no excluye de la ecuación a Alassan, “que se ha ganado su sitio en el primer equipo”.

Lo que no aclaró el director deportivo del Tenerife es cómo acometerán fichajes de jugadores mayores de 23 años. Con la 'bajada' de Javi Alonso al filial y las previsibles salidas de Mo Dauda y Jorge Padilla, todavía sería necesario dar alguna baja más para realizar cualquier incorporación de este tipo. “Al final tendremos la plantilla que queremos. No nos vamos a casar con nadie. Puede que algún futbolista no haya venido en condiciones o no nos dé lo que necesitamos”, se limitó a exponer.