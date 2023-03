La UD Granadilla asalta el Alfredo Di Stéfano para derrotar al Real Madrid

Puñetazo sobre la mesa de la UD Granadilla, tras derrotar al Real Madrid en el Alfredo Di Stéfano. Las pupilas de José Herrera ejecutaron, a la perfección, el planteamiento reseñado por el técnico tinerfeño, que salió con cinco centrales, dos pivotes, bandas largas y una futbolista en la punta de ataque.

Con el transcurrir de los minutos, el Granadilla cambió la disposición a un 4-3-3, tras denotar que el Real Madrid no llegaba a controlar el partido y apenas acechaba la portería de Aline Reís.

La primera ocasión del encuentro, fue para las tinerfeñas en una falta de Pisco, que no atrapó Misa, pero al que tampoco llegó ninguna futbolista del Granadilla. Cinco minutos más tarde, llegaba la más clara del conjunto tinerfeño en botas de Clau Blanco, tras una buena jugada de ataque, el disparo pegaba en la cabeza de Ivana Andrés y se perdía a córner.

Transcurrían veinticinco minutos de choque y el Granadill crecía en el partido, para dejar inactivo al Real Madrid. El conjunto blanco tenía más posesión, pero no llegaba a crearle peligro a Aline. Nahikari iba a poder disfrutar de una clara ocasión en el minuto treinta y siete, pero no llegó a contactar con el balón. Para darle paso al descanso, Weir realizaba una buena acción particular, pero su disparo se iba fuera.

Se llegaba al descanso con una muy buena imagen de las tinerfeñas.

En la reanudación, el conjunto blanco salió mordiendo un poco más arriba, pero, de nuevo, el Granadilla supo defenderse para evitar que llegase el tanto local.

La más clara, o una de ellas, iba a aliarse con la fortuna para las tinerfeñas. Un centro al área, fue rematado de cabeza por Esther, el balón pegó en la cabeza de Thais, dio en el larguero y se perdió a córner.

Movió posteriormente el banquillo José Herrera, dando entrada a María José, Clare y Koko, cambios que iban a dar frescura al ataque y algo más de llegada a la meta de Misa. Koko iba a pasar a ser referente en algunos minutos, en la punta de ataque, para fijar la defensa Del Real Madrid y ésto iba a ser determinante.

Corría el minuto ochenta y cuatro, cuando un balón al carril izquierdo iba a llegar al área para el remate de las tinerfeñas, el balón lo sacaba Ivana en la línea, pero María José logró empujarla para el delirio azul y blanco. (0-1)

Se iban a descontar cinco minutos al partido, para llegar a final y cada vez. Más cerca de la primera victoria a domicilio ante el Real Madrid. Las blancas lo intentaron pero el Granadilla supo defenderse y tener alguna llegada a la contra más.

Victoria, segunda consecutiva para las tinerfeñas, que las dejan con una salvación virtual y doce puntos sobre el descenso, a falta de que juegue el resto de rivales.

Las tinerfeñas recbien el próximo Sábado (11 de la mañana) al Sporting de Huelva.