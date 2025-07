Garrido decanta, Rayco gobierna y el sindicado se desmorona

Unas 30.000 acciones. Esa es la ventaja que ha consolidado Rayco García, accionistas minoritarios al margen, sobre el sindicado. ¿Cómo lo ha conseguido? Pues con dinero, mucho trabajo y la inestimable ayuda de uno de sus miembros.

Porque la llave de todo lo que pase en el CD Tenerife la sigue teniendo José Miguel Garrido. Son sus acciones 'extransindicado' (las 46.251 de Only One Way) las que marcan la diferencia. Si alineara estas a las de su otra empresa, Eolus, sería el cuarteto que forma con Miguel Concepción, Conrado González y Amid Achi el ganador de la pugna.

Pero esto parece lejos de suceder. En primer lugar porque Garrido ha demandado a sus todavía socios de sindicado. Y ellos a él. En segundo lugar porque anhela cerrar con Rayco García la venta de sus paquetes accionariales en diferido. Esto permite al tinerfeño contar con ventaja, la que basa en sus propias acciones y las de Juan Pelayo (a falta de algún plazo futuro de pago).

JJR Los abogados de Eolus y Only One Way (empresas de Garrido), en la Junta del pasado viernes.

Explicada esta cuestión, la pregunta es: ¿qué margen de maniobra le queda a los empresarios locales? Su única salida pasa por comprar acciones, ya sea a Garrido (impensable) o a muchos otros más pequeños para diluir su desventaja. Y desde luego, cambiar la estrategia de oposición de los últimos meses.

Ni en febrero, donde fueron claramente sorprendidos, ni el pasado viernes han estado demasiado hábiles para contrarrestar el ‘efecto Rayco’ y este, aprovechando la junta que le obligaron a convocar, se ha quedado con los de momento cinco sillones del consejo de administración blanquiazul.

En esta tesitura, el Tenerife entra en un periodo de relativa estabilidad. No se espera una nueva convocatoria asamblea haría en las próximas fechas. Es el turno de Rayco García y su equipo de trabajo. Les toca acertar, tanto en la estrategia económica como en la deportiva. De ello, depende el futuro de la entidad blanquiazul.