Fran León: "Llevamos mucho tiempo sufriendo ataques arbitrales"

Fran León, presidente de la Federación de Peñas de CD Tenerife, compareció hoy, miércoles 23 de abril, ante los micrófonos de Deportes Cope Tenerife para hablar acerca de la protesta que se va a realizar este domingo 27 de abril en el Heliodoro Rodríguez López, en el partido contra la SD Eibar. La federación mediante su cuenta de Twitter ha lanzado un comunicado, informando que, "con motivo de las últimas decisiones arbitrales que han perjudicado gravemente a nuestro club se colocarán 5.000 cartulinas negras que cubrirán las gradas de San Sebastián alto y bajo para mostrarlas en la salida al campo del colectivo arbitral".

"Vamos a hacernos notar, porque ya está bien, con los puntos que nos han quitado estaríamos pensando en salvarnos con mucha más tranquilidad", aclaraba explicando las distintas situaciones ocurridas en partidos como el Racing, Burgos y este pasado finde en La Coruña. "Está claro que el Tenerife está donde está, no únicamente por los árbitros, pero sí es un factor muy importante en estos momentos", explicaba Fran León.

"Nosotros, siempre que queremos tomar alguna medida, lo primero que hacemos es comunicárselo a la seguridad porque son quienes nos tienen que dar el permiso, y una vez ya conseguido se lo hacemos llegar al club", añadía el máximo representante de la federación acerca de cómo se ha llegado a realizar esta protesta.

CONFLICTOS EN LOS DESPACHOS

"Las guerrillas internas entre los accionistas tienen que resolverlas ellos, lo que está por encima de todo es el escudo y la entidad. Se ha logrado dar una estabilidad con el principio de un proyecto de futuro que se ve fuerte y no tienen que desensibilizarlo los accionistas, dejen trabajar a los que están" refiriéndose a los sindicados locales y la petición a José Miguel Garrido para que convoque una junta tome medidas ante los últimos nombramientos".

"No hemos hecho ninguna acción en contra de Paulino Rivera o Conrado porque entendíamos que ya no estaban dentro del consejo, la estrategia era sacar a un consejero del sindicado para que no tuviera el poder del sindicado dentro del consejo, y a su vez lo tuviera Garrido, porque entendíamos que si estaba el sindicado dentro del consejo Garrido podía tener ese poder de decisión sobre todo a nivel deportivo", explicaba acerca del proceso de como se ha tomado la decisión para que Garrido no tuviera nada que ver a nivel deportivo en el club.

"Todo lo que hacemos es por el bien del club, somos aficionados al fin y al cabo, los que estaremos siempre, los dirigentes vienen y van, ya lo hemos visto, somos todos nosotros los que tenemos que hacer lo que sea por el escudo" argumentaba Fran León al término de la entrevista dejando muy clara la posición en la que se encuentra y dejando ver que hay que hacer todo por y para el bien de CD Tenerife.