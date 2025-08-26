Facundo Agüero, el elegido para abandonar el Tenerife

Ni un mes va a durar la estancia de Facundo Agüero en el CD Tenerife. Aunque se estudian varias fórmulas y la desvinculación definitiva podría no producirse, es el descartado por la parcela deportiva blanquiazul.

Las normas de competición de Primera RFEF impiden inscribir a más de 18 jugadores mayores de 23 años. El cuadro insular tiene, en estos momentos, 21 futbolistas de este tipo. Mo Dauda y Jorge Padilla saldrán seguro. Pero la incorporación de Javi Pérez obligaba a realizar otro descarte.

Entre los nombres barajados estaban Fabricio, Maikel Mesa y Agüero. Por el primero se mojó Álvaro Cervera. Tendrá al menos hasta enero para demostrar su utilidad. “Es un jugador diferente, se le ve que hace cosas que los que hemos jugado percibimos. Si es por mí no saldrá”, comentó en Los Cristianos el técnico.

La salida de Maikel, la ficha más alta de la plantilla, chocaba con este inconveniente y el deseo del tinerfeño de quedarse a toda costa. Tampoco la afición entendería del todo su descarte. Todos los caminos conducen entonces al central argentino.

Agüero firmó por una sola campaña, llegó casi en secreto y apenas ha jugado en pretemporada. Su salto a Europa, con 30 años y a la categoría de bronce del fútbol español, puede verse cortado abruptamente. Una de las opciones es que el Tenerife le ayude a buscar nuevo destino y que la ruptura no sea total.

Su marcha dejaría la demarcación algo coja. Landázuri, Álvaro González y José León pasarían a ser los únicos efectivos naturales, aunque David puede adaptarse a la posición y el canterano Kevin Martel ya ha mostrado que se puede tirar de él. La otra opción es buscar un central sub'23 que complete esa línea.