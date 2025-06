Daniel Díaz: “Destituirme como presidente del Tenerife es una aberración”

Daniel Díaz, presidente del CD Tenerife según él y destituido según la facción contraria del consejo, aseguró este martes en Deportes Cope Tenerife que no ha recibido “ni comunicado oficial ni reunión formal en el que se me haya destituido”. El dirigente, representante en el órgano rector blanquiazul de Miguel Concepción, estuvo presente en la reunión del pasado lunes “hasta que se trataron los dos puntos del orden del día”.

La facción de Rayco García hizo saber en el inicio del encuentro su descontento por la labor que venía realizando, algo que Díaz no confirmó porque se debe “al derecho de sigilo”. Además, se refirió a la hipotética decisión de prescindir de él como “una aberración” y que pasaría, de confirmarse, “a la antología del disparate”.

En este sentido, argumentó que legalmente solo puede dejar de ostentar ese cargo si así lo decide una junta de accionistas. “El consejo no puede destituirme porque no lo permiten los estatutos del CD Tenerife”, explicó el presunto presidente para añadir a continuación que no consideraría legal esa medida y que se reservaría “las acciones civiles o penales que tenga que emprender conforme se sucedan los hechos”.

Quiso recordar Díaz que es “miembro del consejo elegido por un 56% del accionariado” representado en la junta del mes de febrero. Incluso sumó a esta cuestión que “el señor Heredia (representante de Conrado González en el consejo) y yo ostentamos mayor representación accionarial que el resto de miembros”.

Buscando una explicación a su destitución, aceptó que “a lo mejor ha molestado” su intervención en Canal 4 del pasado lunes calificando como “negativo para el CD Tenerife” el acuerdo al que llegará con el Costa Adeje sobre el fútbol femenino.