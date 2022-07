Dani Hernández pone punto y final a su etapa como blanquiazul

El internacional con la vino tinto, Dani Hernández, se ha despedido hoy del ”equipo de su vida”, en un acto llevado a cabo en el Heliodoro Rodríguez López.

Con la presencia de su madre, hermano, amigos y ex futbolistas y compañeros como Suso Santana o Ricardo León, decía adiós a 7 temporadas y media como profesional, sumando 216 partidos, siendo el tercer portero en la historia del club, con más encuentros disputados.



Comenzaba la rueda de prensa entre sollozos y llantos, donde daba las gracias a todas las personas que formaron parte del club en las 7 temporadas y media que ha estado en la isla.

“Hoy es un día que recordaré siempre. Es un camino que llevo recorriendo desde los 12 años. Me despido del club de mi vida, en el que soñé con disputar por lo menos un partido como profesional y he llegado a más de doscientos".

Se acordó de su familia, la cual siempre le apoyó, en especial de su padre, el cual soñaba con verle como profesional, pero no pudo hacerlo.

También se refería al trato dispensado por el club "Ha sido inmejorable, lo he pasado muy bien en la isla, he sido feliz y he disfrutado del fútbol. Me llevo grandes amigos y grandes recuerdos, aunque no quiero nombrar uno en especial, son muchos".

En cuanto a su futuro, ha dicho que "No sé que será de mí, espero a ver si llega alguna oferta para valorarla y saber si es buena. Me gustaría seguir en activo como futbolista, pero habrá que verlo todo".

En cuanto a su vuelta al CD Tenerife, ha manifestado que "Me encantaría volver en un futuro para trabajar en trámites administrativos. Cuando uno ha estado bien en un sitio que ha sido su casa, lo normal es querer volver".

El club le hacía un distintivo de un cuadro, con una foto suya con la camiseta blanquiazul.