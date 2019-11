Corviniano Clavijo: "Si hay algún movimiento de los tres máximos accionistas esto tendrá una posibilidad"

Corviniano Clavijo, candidato a la presidencia del C.D. Tenerife, con el apoyo del inversor José Miguel Garrido, ha pasado hoy por los estudios de la Cadena Cope en nuestro programa Deportes Cope en Tenerife, con el objetivo de presentar su proyecto ante la próxima celebración de la junta general de accionistas del club.

El ex consejero blanquiazul dejó claro que “ nuestro proyecto es el de un Tenerife con el que se identifiquen todos los tinerfeñistas, y un club que pueda re ilusionar y volver a creer en él porque hay gente que se ha ido yendo y hay que recuperarlos. Estamos trabajando ya con un equipo de gente muy identificado con este club. Yo no estoy solo, veremos cómo van las cosas en la junta y después sabremos algo más”.

Clavijo se mostró además convencido de la aprobación de los dos puntos incluidos en el orden del día de la junta por su candidatura: “estoy convencido de que se anticiparán las elecciones, a mí me cuesta creer que se vote en contra, aunque no tengo indicios de que los accionistas mayoritarios cambien el sentido del voto. Pero estoy seguro que todos los accionistas desean unas elecciones ahora. Yo no he tratado de convencer a Amid Achí ni Juan Pelayo, mi relación es cordial con ellos, y ya en la junta votarán lo que quieran votar. Esto es sumar y restar, si los tres máximos accionistas van en la misma dirección esto es imposible, si hay algún movimiento esto tendrá una posibilidad”.

En cuanto al número de acciones que maneja, apuntó que “ahora mismo estamos sobre las 11.000 y para la junta esperamos comprar un paquete más y veremos cómo van las delegaciones. Yo tengo pocas, una cantidad que no es significativa”

Sobre el perfil de profesionales que buscarían en el área deportiva añadió que “en la parte técnica tenemos que aspirar a los mejores profesionales. Yo que he apelado a la canariedad, si encuentras un buen director deportivo fuera, pues lo traes de fuera. En cuanto a la cantera, yo no soy demagogo, todos queremos un club con el mayor numero de canarios posibles, pero debe haber una mezcla entre canarios y no canarios”.