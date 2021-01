Comunicado del presidente del C.D. Tenerife Miguel Concepción

El presidente del C.D. Tenerife ha hecho público un comunicado en las últimas horas, respondiendo a algunas informaciones, que apuntan a un dictamen del Consejo Superior de Deportes que se pronuncia sobre su situación judicial, y las consecuencias que esta puede tener en su condición de presidente y administrador del C.D. Tenerife S.A.D.

El máximo mandatario blanquiazul, ha manifestado que “al respecto de las noticias aparecidas en algunos medios que pretenden mancillar mi nombre en relación a la gestión del C.D. Tenerife S.A.D. durante los últimos 15 años, se refieren a una mera hipótesis que aún no ha sucedido, al estar fundadas en una sentencia de Audiencia que aún no es firme”.

Concepción añade en dicho comunicado que “no acostumbro a opinar sobre hipótesis que no han sucedido, y además, tengo pleno respeto al Tribunal Supremo por su trabajo en el proceso de casación que llevará su tiempo. Creo que deberíamos evitar especulaciones innecesarias y malintencionadas sobre situaciones que aún no han sucedido, y que pueden no llegar a suceder”.

El dictamen emitido por el Consejo Superior de Deportes, llega después del requerimiento del Colectivo de Pequeños Accionistas del C.D. Tenerife, que desde hace algunos meses se ha constituido, y que ha exigido en reiteradas ocasiones la dimisión de Miguel Concepción como presidente del C.D. Tenerife.