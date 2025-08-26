Carlos Ávila, presidente del Guadalajara: "Jugar ante un equipo como el Tenerife era impensable para nosotros y es un sueño y un orgullo"

El descenso del Club Deportivo Tenerife y su aterrizaje en Primera RFEF, el conjunto blanquiazul se enfrentará a muchos equipos nuevos, como será el Club Deportivo Guadalajara, en el estreno liguero de este domingo (18:15 h.i., estadio Pedro Escartín). Y será especial para estos clubes recibir a uno como el tinerfeñista. En Deportes Cope Tenerife hablamos de ello con el presidente guadalajareño Carlos Ávila.

El máximo mandatario cree que la visita del Tenerife será "algo espectacular, es un orgullo, por donde venimos, de jugar en Castilla-La Mancha en equipos muy pequeñitos y de jugar el año pasado con el filial del Tenerife. Y ahora poder jugar con su primer equipo y poder visitar en su momento un estadio como el Heliodoro es algo impensable para nosotros hace cinco años. Es un sueño seguir este camino".

Ávila habló del momento del club guadalajareño: "venimos de solventar una situación muy complicada, saliendo del curso de acreedores en 2021. Ahora en esta nueva categoría, tras el ascenso, tenemos la ilusión por las nubes, aunque con la realidad de que estamos en el top 3 de los presupuestos más modestos de la categoría. Pero optimizaremos al máximo nuestros recursos y no renunciamos a conseguir cosas importantes".

También confirma que Salifo, que está cedido por el club blanquiazul en el Guadalajara, no jugará: "tiene autorización del Tenerife para jugar, pero debiendo asumir nosotros una sanción económica para que puede disputar el partido, y en un presupuesto tan bajo como el nuestro, no podemos destinar los pocos recursos que tenemos para que un solo jugador pueda jugar. No jugará ni este partido ni seguramente el de vuelta".

Y, por último, indicó que no hará tanto calor a la hora del partido (19:15 hora peninsular): "estamos con temperaturas bastantes altas y con calima, pero sobre el jueves o el viernes ya no estará, y además la hora de juego es ideal y a partir de la segunda parte estará mejor todavía. Será una temperatura ideal para jugar al fútbol".