Así será el nuevo entrenador del CD Tenerife

El CD Tenerife se encuentra en la semana decisiva para anunciar quién será el encargado de llevar las riendas del banquillo blanquiazul la próxima temporada. Y es que en el equipo chicharrero quieren aguantar hasta que finalice la temporada, es decir, el partido de este domingo ante el Real Valladolid, para anunciarlo.

Ya contamos hace días en Deportes COPE Tenerife que hasta el duelo frente al Cartagena de la vigente temporada, en el club seguían insistiendo en que la primera opción seguía siendo Asier Garitano. Pero las dos derrotas ante el conjunto cartagenero y la posterior en el Heliodoro ante el Amorebieta, acabaron por sentenciar al actual mister blanquiazul.

Según ha contado Juanjo Ramos, hay varios nombres que han salido que no han sido una opción real para el Tenerife. Son los casos de Vicente Moreno o Paco López, que en cuanto a pretensiones económicas y objetivos quedaban muy lejos de a lo que podía llegar el club. Pero hay otros, que también han salido y que sí han sido opciones reales, como Rubén Albés, quien declinó la opción, y Julián Calero, el cual lo tenía cerrado con el Levante. A esos nombres hay que sumar el de Óscar Cano, quien acaba de descender al Sabadell y que coincidió con José Miguel Garrido en Castellón y mantiene una muy buena relación con Juan Guerrero.

Fuentes del club confirman a COPE que el entrenador está ya elegido y cerrado, pero que no será anunciado hasta que finalice la temporada. Además, están convencidos de que será un mister con un estilo propositivo y no defensivo, con hambre y con ganas de triunfar en el Tenerife, y no un técnico que simplemente venga a la isla a engordar su curriculum. Es decir, habrá un cambio en el modelo de juego.