El árbitro del Racing - Tenerife a la nevera

La polémica estuvo servida el pasado 16 de marzo en El Sardinero. Andrés Fuentes Molina, el protagonista de la historia, cometió dos graves errores que colaboraron en la derrota del CD Tenerife. Una doble amarilla a César, que dejó al conjunto blanquiazul con uno menos en el minuto 71, y un gol concedido al Racing tras una falta previa a Aitor Sanz.

Álvaro Cervera, entrenador del Tenerife, estalló tras la polémica en rueda de prensa: "Piden respeto, pero el respeto debe ser para todos. No me vuelvo a poner detrás de una pancarta si no se nos respeta a nosotros también". El futuro incierto por el que pasa el club sumado a la polémica, provocó un gran enfado en el técnico, quien no tuvo pelos en la lengua: "estamos en una situación límite, pero merecemos que se nos trate como a los demás”.

fuentes molina a la nevera

Desde el entorno del conjunto blanquiazul se esperaba conocer si el colegiado Fuentes Molina iba a ser designado para arbitrar en esta jornada 33, tras descansar la pasada jornada como sería lo normal, pero no es el caso. Todo apunta a que desde el CTA han tomado este caso en consideración y el colegiado ha sido puesto en la nevera.

El arbitro designado para el partido de este fin de semana entre el CD Tenerife y el Granada CF ha sido González Díaz, quien en su historial con el equipo de la capital chicharrera acumula un partido ganado, dos empatados y dos partidos perdidos.