Aniano Cabrera: “El objetivo es prolongar este ciclo bueno del La Laguna Tenerife el mayor tiempo posible”

Aniano Cabrera tiene claro que llegarán años en que “ los resultados no sean tan buenos, pero de momento hay que intentar prolongar lo máximo posible” esta tendencia victoriosa que mantiene el CB Canarias en el baloncesto español y europeo. Lo ha dicho en una extensa entrevista en Deportes Cope Tenerife, en la que ha deseado empezar con lleno en el Santiago Martín este sábado contra el Baxi Manresa: “Esperamos tener el primer 'sold out' de la temporada y que sea el primero de muchos”.

Lo tendrá más fácil el La Laguna Tenerife porque ha alcanzado los 4.500 abonados y el recinto de Los Majuelos apenas supera las 5.000 plazas. “Sí, incluso paralizamos la venta de abonos porque hubiéramos llegado a más. Estamos en ese máximo y, bueno, creo que nos ha cogido un poco el toro a todos en la isla. Nos quedamos un poquito cortos”, comenta con pesar el máximo mandatario aurinegro.

El nuevo pabellón municipal proyectado por el Ayuntamiento de La Laguna será la solución a estas limitaciones. ¿Pero cuándo? “Ilusiona, pero no sé hasta cuándo es la ilusión y en qué período, pero evidentemente por lo menos hay un mensaje, hay un proyecto, hay una idea y algo que puede ser viable”, comenta Cabrera deseando que se convierta en una realidad porque “no solo el tema de la venta de entradas, sino todos los recursos que te pueden dar posibilidades de zonas VIP, que es lo que se demanda hoy mucho, o todos los eventos que se pueden hacer en ese nuevo recinto”.

El presente es la temporada 25/26, en la que el objetivo realista apunta a estar entre los ocho primeros y repetir presencia en la Copa del Rey. Aniano Cabrera sigue pensando en las “13-14 victorias porque eso nos permitiría seguir entre los mejores (permanencia)”, aunque el deseo pasa por jugar “la décima Copa consecutiva, jugar un playoff nuevamente” o llegar lejos en Europa. Aunque aquí realiza una advertencia: “Es un grupo complicado, y con los tres peores desplazamientos”.

Aún enfadado por la actuación arbitral sufrida en la Supercopa ante el Real Madrid, el presidente aurinegro es consciente de que “podía pasar” ante los blancos. “Sales molesto, cabreado incluso, porque la verdad que tenemos el partido para poder tener unas opciones al final y yo creo que se dan cosas subjetivas: unos pasos, una falta personal... pero la conducta no es subjetiva, eso es parte de reglamento y es para los dos equipos”, remarcó.