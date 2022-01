Aniano Cabrera: "El de hoy será un partido muy igualado"

Importante día para el Lenovo Tenerife que hoy se juega la continuidad en la Basketball Champions League ante el Pinar Karsiyaka en el partido decisivo del Play In que ambos equipos dirimen. De esto y de otros asuntos habló el gerente del club Aniano Cabrera que fue protagonista en Deportes COPE Tenerife, comentando inicialmente que el viaje a tierras turcas "ha pasado factura al conjunto aurinegro pues algunos de sus miembros "han dejado secuelas estomacales y algunos incluso han tenido que recibir vitamina B12. Esperemos que para el encuentro de esta tarde puedan estar todos bien puesto que en el entrenamiento de esta mañana han mejorado, puesto que hoy es un día en el que hay que intentar sacar adelante el partido", comentó.

En referencia al partido disputado hace apenas cuarenta y ocho horas en tierras turcas, Cabrera reconoció que "los cinco últimos minutos tras la descalificación del técnico local hubo un cambio importante en el arbitraje que te van mermando y que parece que no mojan pero que empapan. Lo cierto es que incluso con el parón del brote de Covid que hemos vivido, el medirte a un gran equipo como el Pinar Karsiyaka al que no se le debe de perder la perspectiva y nosotros hicimos veinte minutos muy buenos de baloncesto aunque esa consistencia no la pudimos mantener porque nos faltaba rodaje. Espero que hoy podamos ser algo más sólidos en casa y llevar el encuentro a un tanteo bajo que es lo que quizás más nos pueda favorecer", explicaba el gerente aurinegro.

En lo que se refiere a la importancia de la afición en el encuentro de esta tarde, Aniano Cabrera lanzó un mensaje para que los que puedan estén ya que "tenemos la limitación del 33% aunque esperamos que pueda ser completo ya que será necesario en el día de hoy. Es un día para que el equipo esté arropado porque será un encuentro a cara o cruz y les necesitamos como nunca. Los que vengan que nos ayuden puesto que su aliento va a ser muy necesario", aseveró.

Con todo el problema de la pandemia lo cierto es que el calendario se ha comprimido mucho para el conjunto aurinegro y en la misma "dentro de una situación incómoda estamos ahora mismo en todas las competiciones posibles a pesar de lo que nos ha afectado y en lo que a la eliminatoria ante el Pinar Karsiyaka se refiere tengo claro que el de hoy va a ser un partido tremendamente igualado y los detalles van a ser muy importantes de cara a buscar la victoria necesaria", sentenció.