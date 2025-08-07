Ángel y Fabio, únicos jugadores de la plantilla del descenso del Tenerife 24-25, que continúan sin equipo

El Club Deportivo Tenerife 2024-2025 realizó una desastrosa temporada, que acabó con el equipo blanquiazul en la tercera categoría del fútbol español, 13 años después. Un descenso que, sin embargo, no ha provocado que los jugadores de esa plantilla no encuentren nuevo acomodo: de todos ellos, solo dos (Ángel y Fabio), continúan ahora mismo sin tener equipo.

Hasta 37 jugadores utilizaron los tres entrenadores que pasaron por el banquillo tinerfeñista la pasada temporada (Óscar Cano, Pepe Mel y Álvaro Cervera). De esos 37, solo 12 continúan en la disciplina del club: los profesionales Aitor Sanz, Enric Gallego, Landázuri, José León, David, César, Maikel Mesa, Jorge Padilla y Alassan y los canteranos que aún tienen ficha del filial Dani Fernández, Dylan Perera y Fran Sabina. Aunque varios de estos jugadores podrían salir antes de cerrarse el Mercado.

Los 25 futbolistas restantes ya no pertenecen al Club Deportivo Tenerife (por la cláusula de liberación por descenso, porque finalizaron contrato, porque se llegó a un acuerdo para su desvinculación o porque fueron traspasados) y solo dos de ellos, el tinerfeño Ángel Rodríguez y el grancanario Fabio González, no han encontrado todavía nuevo equipo. Ángel, a sus 38 años, quiere seguir alargando su carrera y busca equipo, mientras que Fabio tenía un acuerdo para irse a jugar a Malasia, pero se rompió por problemas personales del mediocentro, y también se encuentra buscando nuevo destino.

De los 23 que se desvincularon y ya tienen equipo, hay muchos y diversos destinos. 10 de ellos seguirán jugando en LaLiga HyperMotion: Yussi Diarra (Cádiz), Luismi Cruz (Deportivo), Rubén Alves (Córdoba), Jérémy Mellot (Castellón), Edgar Badia (Cultural Leonesa), Sergio González (Burgos), Yann Bodiger (Ceuta), Alex Corredera (Sporting tras pasar por el Khimki ruso), Aarón Martín y Fernando Medrano (Mirandés).

Y prácticamente todos de los otros 13 han tenido que buscar destinos más exóticos: Waldo Rubio (AEK Larnaca chipriota), Alex Cantero (Jagiellonia Białystok polaco), Josep Gayá (Zimbru Chișinău moldavo), Adrián Guerrero (Debreceni VSC húngaro), Marlos Moreno (Atlético Nacional colombiano), Teto (Johor de Malasia), Juande Rivas (Piast Gliwice polaco) y Salvi Carrasco (União Leiria de la segunda división portuguesa). O bajar de categoría: Yanis Senhadji (Hércules y Betis Deportivo de Primera RFEF), Adri Pérez (Ourense CF de Primera RFEF), Matías Pezzolesi (Atlético Paso de Tercera RFEF) y Gabri Palmero (cedido al Unionistas de Salamanca de Primera RFEF). Por último, el guardameta Tomeu Nadal anunció su retirada del fútbol.