Ángel: "Cuando juegas poco pierdes confianza"

El delantero tinerfeño del CD Tenerife Ángel Rodríguez, posiblemente no esté viviendo su mejor temporada profesional, y no por los números que son claramente razonables teniendo en cuenta los minutos que ha jugado, sino principalmente por eso, la falta de oportunidades en el once inicial. El blanquiazul analizó en Deportes COPE Tenerife su temporada.

Ocasión frente al Huesca: “Estoy un poco fastidiado por la ocasión del otro día. No sabes bien las vueltas que el día a la jugada, hasta altas horas de la madrugada me quedé pensando como tenía que finalizarla. Hablé con el portero y le dije, chacho, te quedaste en pie, pensé que te ibas a tirar, él me dijo que me había seguido mucho y que sabía que tenía que quedarse de pie. No me gusta ver las jugadas repetidas, sobre todo las que fallo, pero esta sí que la he visto en el resumen”.

Falta de minutos: “Cuando juegas más habitualmente, suelo tener más confianza para afrontar las ocasiones. Con confianza la del otro día la meto seguro. Al final, cuando sales para jugar pocos minutos, sales a jugar a la desesperada para buscar la ocasión, y tienes más ansiedad en el juego para demostrar que mereces más minutos.”

Titularidades: “Son pocas titularidades, uno siempre quiere jugar. Este año no estoy teniendo esa frecuencia, se está apostando por otro tipo de delantero, hay que aceptarlo, uno no está contento, pero cuando te toca tienes que afrontarlo e intentar cuando salgas aportar”

Enric y Ángel: “Yo he participado en muchos partidos con Enric en Getafe, y nos entendemos bien en el campo. Las veces que henos participados este año juntos hemos tenido mala suerte y no hemos podido demostrar que podemos jugar más. Con él estoy muy bien tanto dentro como fuera del campo. Es este año que ha tocado así y hay que aceptarlo. El otro día le dije encima que he tenido la ocasión a pase suyo, si la hubiera metido quizás sería diferente a partir de ahora".

Modelo de juego: “No es lo mismo que juegue Enric como delantero a que juegue yo, no hace falta ser ni entrenador para darse cuenta de eso, tenemos características diferentes. Con él se puede jugar más directo, conmigo sería distinto, un juego más de correr al espacio y un fútbol fluido. El sistema de juego cuando juega él y cuando juego yo tiene que ser diferente.

Situación: “Deseábamos estar entre los mejores, es verdad que todavía hay opciones pero no estamos donde queríamos. Lo que tenemos que hacer es intentar ganar tres partidos seguidos y volver a ilusionarnos con poder llegar al final con opciones.

Afición: “No es lo mismo ir al Heliodoro siendo primeros que ir ahora, obviamente cuando las cosas van bien siempre el campo se va a llenar más que cuando estás mal, pero aún así nuestra gente desde el primer momento han estado con nosotros, de la afición no nos podemos quejar. La gente me anima y me consuela muchísimo.

Ascenso: “Yo tengo tres años de contrato, si me consigo retirar con otro ascenso a Primera División con el Tenerife sería muy feliz”.