Miren los fieles de este programa sabrán perfectamente que en numerosas ocasiones he reflexionado y he disertado, sobre la pobre formación en general con la que muchos de nuestro jóvenes salen en Canarias de nuestro sistema educativo, y la decisiva influencia que esta circunstancia tiene, en que seamos una de las regiones mas pobres de nuestro país, y en que estemos a la cola de España de un sinfín de parámetros socio económicos que determinan nuestra calidad de vida.

Siempre he tenido la percepción de que aquí en Canarias hay muchos jóvenes con talento, pero que los que realmente lo tienen y están en el top acaban emigrando fuera, dejando en no pocas ocasiones, las esferas de poder en al ámbito de la empresa privada aquí en el archipiélago en manos de personas extranjeras o que llegan de la península.

Y casualmente ha llegado a mis manos un estudio que viene a confirmar en parte mis sospechas. Miren según este estudio, denominado el Mapa del Talento en España, y que esta elaborado por la fundación COTEC para la innovación y por el Instituto Valenciano de Investigaciones Económicas, Canarias en la CCAA con menos capacidad de toda España para atraer y retener el talento. ¿A que no les sorprende? ¿A que no les sorprende que seamos también en esto los últimos de España, seguidos de Andalucía, Extremadura y Murcia?

El índice obtenido para cada CCAA se construye analizando 52 indicadores agrupados en 6 pilares que condicionan el talento y como retenerlo en tu region. Y se establecen como parámetros clave, el entorno regulatorio, las perspectivas del mercado laboral, la red de infraestructuras de telecomunicaciones y trasporte, las posibilidades de formación y acceso al conocimiento o la facilidad para emprender nuevos negocios.

¿Nos suena no? Entorno regulatorio ¿Cuántas veces he escuchado los lamentos en el desierto de las organizaciones empresariales pidiendo que se acabe con la maraña administrativa que les impide crecer? Perspectivas del mercado laboral y posibilidad de acceso a la formación y al conocimiento. Solo conozco una institución, que es el Cabildo de Tenerife, que haya apostado de verdad por esta asunto, y con medios y políticas ad hoc. ¿Qué ha hecho el Gobierno de Canarias en los últimos 4 años? Que alguien me lo explique.

Red de infraestructuras de telecomunicaciones y transporte. ¿Qué voy a añadir, que no haya dicho ya en los últimos meses sobre este asunto? Y así podría seguir hasta un total de 52 indicadores que nos sacan los colores y nos dejan a los canarios y a nuestros políticos con el culo al aire.

A mí de verdad, me parece sonrojante, diría que humillante, que también seamos los últimos en esta clasificación del talento, cuando estamos en un territorio, que a pesar de nuestra lejanía e insularidad tiene una situación geográfica privilegiada entre tres continentes. Como me parece sonrojante, que los directores de los hoteles turísticos de nuestra isla, me hablen con acento alemán o acento de Valladolid.

Señores políticos que nos prometen el oro y el moro en estos días preelectorales, reflexionen sobre que Canarias queremos para los próximos decenios, y tengan la altura de miras de pensar en el largo plazo con la educación y la formación por bandera. Yo no quiero más playas en Valleseco, ni más carnavales continuos. Quiero medios al servicio de un fin común, quiero jóvenes preparados y con talento, y quiero que ese talento se quede aquí en las empresas de nuestra tierra.