COPE
Podcasts
Tenerife
Tenerife

gastronomía con isabel pérez y dialprix

Descubre "The Winery Shop" en el sur de Tenerife

El proyecto de la joven Idaira Martín se encuentra en medio de la zona turística de Arona y alberga cerca de 200 referencias en vinos, más de 70 de ellas canarios

the winery
00:00
Descargar

Entrevista a Iraida Martín, propietaria

Redacción COPE Tenerife

Tenerife - Publicado el - Actualizado

1 min lectura

Descargar

Escucha en directo

En Directo COPE MÁS TENERIFE

COPE MÁS TENERIFE

En Directo COPE TENERIFE

COPE TENERIFE

Lo último

Herrera en COPE

Herrera en COPE

Con Carlos Herrera

Lunes a viernes de 06:00h a 13:00h

Programas

Últimos audios

Último boletín

05:00H | 21 AGO 2025 | BOLETÍN

Boletines COPE
Tracking