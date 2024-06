2-1: Despedida con victoria, pensando en Oscar Cano

En una despedida de la temporada 23/24 en el Heliodoro Rodríguez Lòpez ante el recién ascendido Real Valladolid en la previa se ha hablado más del sustituto de Asier Garitano que no es otro que Oscar Cano que confirmó Juan Guerrero, miembro de la Comisión Deportiva del CD Teenerife en el Tiempo de Juego de Cope Tenerife en la previa del Tenerife-Real Valladolid.Garitano en su último once titular destaca que sigue contando con Tomeu Nadal y Juan Soriano no se podrá despedir de la afición jugando.En defensa Mellot y Nacho en los laterales y como centrales Amo y León,los centrocampistas Bodiger y Corredera en el centro y costados Luismi Cruz y Teto,media punta para Roberto Lòpez y en ataque Enric Gallego.









Los pucelanos salieron más enchufados que los tinerfeños,se juegan ser campeones de Segunda División y tuvieron una ocasión clara en el minuto 11 un disparo de Sergio Escudero con la izquierda que se va al poste derecho del portal de Tomeu Nadal.Cerca del ecuador un disparo de Luismi Cruz desde la frontal del área lo más detacado de los blanquiazules y otra un pase de Nacho sobre Teto que Masip saca con el pie.El primer saque de esquina del Tenerife llegó en el 42' parece que aprieta más el Tenerife en la recta final del primer periodo y a lo largo de la tarde con los resultados que se están dando el Real Valladolid no sería primero de la clasificación por la victoria parcial del Leganés frente al Elche en Butarque.





Con tiempo cumplido Roberto López de tacón la envía al palo del portal Valladolid en una buena acción de ataque de Luismi Cruz.Se llega al descanso como empezó 0/0 con sólo un minuto de prolongación decretado por Ávalos Barrera.





En el segundo periodo comienza con gol del Tenerife en el 51 un disparo dentro del área de Luismi Cruz que toca en un defensor y Masip no lo puede evitar.Asier Garitano mueve el banquilo en el 58' sale del terreno de juego y tal vez no va a continuar la próxima temporada Roberto Lòpez y entra el jugador del filial Dylan Perera.





Poco le duro la ventaja al Tenerife iguala el Valladolid en el 67' gran centro de Luis Pérez y Sylla cabezea en el área pequeña y toca en Amo y pone las tablas en el marcador.Tres minutos más tarde reacciona el banquillo del Tenerife con un triple cambio entra Juan Soriano para despedirse de sus aficionados,debuta Dani Fernández con 16 años y Angel.





El veterano delantero Ángel es el protagonista en el 78' marca su décimo tanto en una gran asistencia de Dylan desde el terreno de juego del Tenerife y definió bien el delantero para poner al Tete de nuevo por delante en el marcador.El último cambio de Garitano sale el francés Mellot y entra Aitor Buñuel en el 81'.

Se termina la temporada con victoria 2/1 ante 11142 espectadores en el Heliodoro sumando 56 puntos en el puesto décimo segundo.Un CD Tenerife que se va a renovar en su banquillo con Oscar Cano como nuevo titular y habrán muchas caras nuevas en la plantilla.