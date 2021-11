Este miércoles ha partido la expedición del CD Tenerife hacia tierras baleares donde rendirá visita al Ibiza en Can Misses en una nueva jornada de la liga Smartbank. Antes de partir compareció el técnico del conjunto blanquiazul Luís Miguel Ramis quien repasó la actualidad del equipo tinerfeño tras dos victorias consecutivas:





IBIZA: Ha hecho las cosas bien desde el principio con las ideas muy claras y dandole importancia al juego. Ha tenido sus momentos que se han visto reflejados en los resultados aunque ahora esta en la senda con la que comenzó el campeonato. Viene de buenas sensaciones y eso hay que saber contrarrestarlo.

ROTACIONES: Es el partido que nos toca con respecto al poco tiempo que ha surgido. Todos están disponibles y tendremos que manejar bien el tema de cansancios y cargas. No tenemos coches eléctricos que tengan autonomía sino que son futbolistas que acumulan sobreesfuerzos. Habra que trabajar con ellos con calma





ESTADO EMOCIONAL: Hay que conectar con los futbolistas constantemente. Es mas sencillo este tipo de situaciones que en otras en las que igual debes revertir una situación. Debes saber ser perseverantes y dar continuación. El trabajo emocional a nivel profesional es importante. Es importante que fluya una buena comunicación y que ellos conozcan el contexto y las respuestas que tienen que dar en esta situación que se vive

SASHOUA: Siempre ha tenido el cariño de la afición. Es un profesional y honesto a pesar de lo que ha vivido últimamente. Sabe el error que cometió y que estas cosas son para aprender. Se cual va a ser su respuesta y desviándoselo un poco la tranquilidad mental en una semana de trabajo para un futbolista. Tiene las ideas marcadas y es responsable a la hora de dar la respuesta que debe dar. Aporta no solo en el aspecto individual sino también en lo colectivo.

COMPETENCIA: Mido muchas cosas a la hora de elegir el once. El rendimiento es lo más importante de cara a tener continuidad pero en ese aspecto, unos trabajaron muy bien y en el partido anterior también respondieron bien en otro contexto de partido. Intento ser justo con ellos y lo que quiero es presentar un equipo que tenga capacidad en todos los sentidos para poder competir cada fin de semana. Trabajamos durante toda la semana para noventa minutos de calidad, evitando el sobre esfuerzo. Máxima confianza en todos cada semana.

FAVORITO: No gestiono esa palabra y lo dije hace unas semanas y lo vuelvo a repetir. Solo estamos peleando por estar lo mas arriba posible que fue lo que me marque como objetivo cuando vine al club. Vivimos en una buena situación clasificatoria y para mantenernos ahí debemos sumar puntos. Preparamos cada semana con esa idea y sabiendo que la posición que ocupamos ahora mismo si conseguimos sacar puntos es un paso amplio. La clasificación te obliga a veces a dar dos pasos pequeños para poder avanzar, pero ahora nosotros tenemos la opción de sumar otros tres para asentarnos en la situación en la que estamos.

NONO: Tenemos la plantilla que tenemos y estoy contento porque se ha trabajado duro para ello. Sabemos el potencial que tenemos y todo ha ido mas rápido de lo que yo creía, no por calidad sino porque no se conocían entre ellos, especialmente dentro del campo. Estoy contento con la situación emocional y colectiva y nos sentimos fuertes pero trabajamos en silencio para seguir buscando objetivos sin sentirnos superiores o inferiores a nadie.

CARLOS RUIZ: No me preocupa su ausencia porque será algo que pase a lo largo de toda la temporada. Tenemos jugadores que pueden jugar en esa posición por lo que será una situación mas y Carlos descansara del viaje y del partido para poder tenerlo disponible el lunes.

DIEZ PUNTOS MAS: Yo tengo la responsabilidad que tengo y hago lo que tengo que hacer con la máxima ilusión y la idea de lo que el equipo puede necesitar. Ellos desarrollan todo lo que hablamos y nos encargamos de orientarlos para que den lo que deben dar. De momento lo están interpretando bien pero son ellos quienes dan ese golpe de riñón. Debemos hacer que todos se sientan importantes para que nos den esa ilusión que recibe la afición.

VIAJES: Cada uno puede quejarse de lo que quiera o de las interpretaciones que quiera. Yo he estado en equipos que en ocasiones te generaban viajes en guagua de cuatro o cinco horas. Genera cansancio?. Si, pero así es la competición y nos pasa a todos los equipos. No me parece una excusa para nadie de cara a encarar un partido y tenemos que estar preparados para ese tipo de situaciones con cambios de temperatura y demás detalles que no deben de influir en la preparación del partido. Debemos descansar bien para que los jugadores lleguen en las mejores condiciones.

MEJOR VISITANTE: Todos los equipos a lo largo de la temporada suman mas puntos en casa que fuera y en ese sentido no somos diferentes a otros. En las últimas campañas no se ha dado bien aunque tratamos de revertir el contexto y la situación del partido para entender que no hay excusa para trabajar y exponer en el campo lo que se prepara durante la semana. Es una cuestión de confianza pues el jugador tiene las mismas capacidades para ganar un duelo ya sea en casa o fuera, centrándoselas en el partido y no en lo que les pueda rodear. El equipo se centra bien en el partido, la situación y sobre todo en el rival.