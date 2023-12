Un vecino de La Palma regresa a su casa pese a los gases del volcán: "No me considero un valiente"

Volver a casa por Navidad. Un deseo que suena a anuncio publicitario, pero que, finalmente, han podido hacer realidad algunos vecinos de la localidad palmera de Puerto Naos, después de que el Plan Insular de Emergencias de la Palma (PEINPAL) haya dado el visto bueno a los propietarios de 20 nuevas viviendas para regresar a sus domicilios, 2 años después de desalojarlas por la presencia de gases tóxicos procedentes del volcán Tajogaite.

Uno de esos vecinos que ha podido volver a su domicilio es William Pérez, residente en la parte alta del municipio. Su testimonio, ante los micrófonos de COPE Canarias, relata la voluntad de los vecinos en agilizar su vuelta: “No me siento un valiente por volver a mi casa. Este es mi único hogar, no tengo otro sitio. Hasta ahora había estado viviendo de alquiler, como todos los vecinos de la zona”.

Pérez, además, ha declarado que ha medido en todo momento los niveles de peligrosidad de los gases en su domicilio y, en base a ellos, ha decidido volver a casa: “Tengo un dispositivo de medición que, durante todos los días, ha marcado niveles inferiores a los que tenía en el lugar donde vivía de alquiler. También ha venido un químico a medir todos los domicilios colindantes y ha certificado que no tengo peligro. Ni yo, ni la gente que viva conmigo”.

Baliza de medición fija para medir los gases nocivos en el barrio costero de Puerto Naos





Pagando un alquiler obligado

Hasta ahora, los vecinos de Puerto Naos han tenido que vivir de alquiler fuera del municipio. Una situación que, además, es más incierta, si se tiene que costear con los fondos de los afectados. William Pérez ha confirmado que, aunque reciben una ayuda, la medida lleva su bolsillo al límite: “Tenemos que pagar nosotros el alquiler, y, a los 4 meses, nos lo paga el Gobierno Canario. Menos mal que en diciembre ya nos han realizado el ingreso, porque estábamos todos con el agua al cuello”. William vivirá una Navidad solitaria, pero en casa, después de dos años de travesía por la isla.