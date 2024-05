Juanjo Ramos: "Un buen final de temporada del Tenerife puede legitimar a Garitano"

El fin de semana ha salido redondo para el CD Tenerife. Victoria de su primer equipo y, como consecuencia, permanencia asegurada. No matemáticamente, porque el Alcorcón podría llegar a 53 ganando todo lo que le queda, pero sí virtual. Y por otro lado, esto ya no hay quien lo mueva: victoria de su filial y ascenso a Segunda RFEF.

Si hablamos del primer equipo, el cuento lo vuelven a cambiar los resultados. Seis puntos de seis en los dos últimos partidos y, de repente, hay quien olvida el triste transitar de los últimos meses para apuntarse al utópico sueño del playoff. Un sueño que, casualmente, es hoy más difícil que hace una semana. Entonces sonrieron los resultados de los de arriba, este fin de semana no. Entonces se recortó la distancia, esta vez solo ha dado para mantenerse a seis. Y con una jornada menos.

Al Tenerife solo le queda ganarlo todo. Basta con una mirada a la estadística. El sexto puesto solo se alcanzó con menos de 64 puntos (el máximo que podrían firmar los de Garitano) en 4 de las 12 ocasiones en las que ha regido este sistema de playoff. Y desde 2017 solo en la peculiar temporada de la pandemia. Por tanto, el margen de error es prácticamente cero.

Siendo justos, igual que la pasada semana decíamos que la visita a Oviedo solo había cambiado en la efectividad propia y la ausencia de ella en el rival. En esta oportunidad, el juego blanquiazul resultó más solvente. Ante otro candidato, y aunque el Racing de Ferrol tuvo sus oportunidades, fue mejor durante más tiempo y mereció llevarse los tres puntos. Los consiguió justo cuando todos íbamos a criticar los cambios del técnico. Porque parecieron empeorar el juego del equipo o, al menos, alejarle de la victoria.

Pero fueron precisamente los hombres de refresco los que protagonizaron las jugadas de los goles. Los dos que marcaron y los dos que asistieron entraron desde el banquillo. Uno de ellos, Nacho Martínez, participó en el origen de los dos tantos. Sustituido en el once por un lateral derecho o por un central, Nacho volvió a dar otro golpe encima de la mesa. Merece más de lo que ha recibido y tiene calidad para ser diferencial. Pero Garitano no cree en él. Esto, como en el caso de los dos delanteros, es una batalla perdida.

Al menos para el relato del entrenador. Y de relato en este club creen saber mucho. Un buen final de temporada del Tenerife puede legitimar a Garitano. Al menos esa es la tentación que tienen los que mandan en la entidad blanquiazul, que ayer volvieron a asomar el hocico en las redes sociales. No aprenden. Dicen que loro viejo no aprende idiomas. Pero a mí me parece que esto tiene que ver con la edad, sino con als entendederas de alguno.