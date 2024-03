Viajes Insular celebra su 60 aniversario con clientes que ponen en valor sus servicios

El boom turístico de los años 60 y 70 no se entiende sin la mítica empresa Viajes Insular. Esta agencia de viajes sigue celebrando su 60 aniversario y desde su creación cuenta con 12 puntos de venta en Canarias en siete de las ocho Islas Canarias.

Esta empresa canaria tiene actualmente cerca de 100 empleados y sigue en pie, cerrando sus mejores cifras después de la peor crisis turística que se recuerda. De hecho han cerrado 2023, con 80.000 clientes, y una facturación que superó al de 2019 en un 30 %.

Viajes Insular celebra sus 60 años de historia en FITUR 2023 Su director general, Ignacio Poladura, destaca que "tenemos muchas expectativas para 2023 tras haber salido reforzados después de dos años duros" Redacción COPE Gran CanariaMadrid 20 ene 2023 - 09:38

Herrera en COPE Canarias hemos hecho un repaso por la historia de esta empresa canaria que está muy consolidada en nuestros viajes nacionales, insulares e incluso internacionales. Ignacio Poladura, el director general de Viajes Insular, nos ha recibido en las oficinas de Las Palmas de Gran Canaria y nos ha asegurado que nunca habían vivido un momento tan crítico como el que vivieron en la pandemia.

Desde Viajes insular señalan que ellos fueron los pioneros en el destino Canarias acompañándolos desde el principio del boom turístico.

"Se necesitaba un receptivo potente, el que diese la bienvenida del turismo. Empezamos en Gran Canaria y Tenerife, pero el turoperador empezó a sentir la necesidad de dar a conocer el resto de islas. El turoperador empezó a abrir oficinas en el destino y como coincidió con el desarrollo económico en Canarias, nosotros vimos la necesidad de abrirlas también en núcleos canarios, para empezar a vender servicios de agencias de viajes", destacan.

Relata cómo en el 2020, cuando nos encerraron, la situación era muy deprimente. “Yo recuerdo que hubo épocas, en la que me sentaba a trabajar con mi antiguo compañero. Deprimente venir a la oficina porque prácticamente no teníamos clientes, pero había un retén de gente que tenía que desplazarse. Estuvimos acompañando al cliente y eso nos ha reforzado en nuestros posicionamiento”.

Los canarios valoran el trabajo de las agencias de viajes

Si algo han aprendido desde la pandemia, es que los canarios siguen valorando el trabajo de las agencias de viaje. De hecho, los dos pilares de Viajes insular son el emisor y el receptivo.

“El receptivo entendiendo como todos aquellos servicios que nosotros ofrecemos que vienen aquí a Canarias. Somos partners y representantes de los turoperadores y muchos agentes que vienen y traen turistas. Por otra parte, tonemos nuestro lado emisor, que va precisamente de mover al canario entre islas, península o al extranjero, por cualquier motivo”, añade.

Desde Viajes insular consideran que existe un mercado adaptado y creado para todo el mundo. Y prueba de ello, es que tras la pandemia han salido reforzados porque la gente percibe que tiene una serie de atributos, complicadas de encontrar en otras plataformas digitales.

Estos atributos son: la seguridad, la personalización de los viajes, la atención y acompañamiento del viaje, porque si hay cualquier problema las agencias tienen un servicio que son tradicionales y te lo tratarán de solucionar… “Dicho lo cual, tenemos que hacer un esfuerzo muy importante en ir introduciendo toda esta apuesta de valor elementos de tecnologías, como en otro tipo de sectores. Ahora estamos luchando por ver cómo podemos encajar la Inteligencia Artificial y la tecnología que queda por venir”, expone el director general.

Left6:No existe configuración de publicidad para el slot solicitado

La venta anticipada ha vuelto tras la pandemia

Muchos ciudadanos cada vez que organizan un viaje se ven con la tesitura si reservamos nuestro viaje online o si por lo contraria usamos el servicio que nos dan las agencias de viajes.

Según Ignacio Poladura, la casuística para elegir uno u otro es infinita, pero que en su caso, Viajes insular tiene acuerdos con los grandes proveedores o distintas líneas aéreas, rent a car y además, “negociamos tarifas muy competitivas. Siempre ha habido una paridad de precios y nuestras agencias respetan nuestro cana dándonos prioridad”.

“Nosotros ponemos en valor ese servicio contra ese tipo de plataforma, aunque que nos elijan dependerá de una infinidad de aspectos. He de decir que esto no va de si es más o menos barato, sino que de cuánto estamos dispuestos a pagar, de si estamos o no acompañados”, señala.

En nuestros micrófonos relata que desde que el turismo se ha vuelto a reactivar, llevan un periodo de expansión desde el punto de vista de demanda, muy importante. “Las prioridades de nuestros clientes han aumentado y cambiado. La gente ahorra, pero el viaje no se lo quita nadie”.

La venta anticipada es un concepto que antes de la pandemia, estaba arraigada, después de la pandemia, no tanto. "Ahora ha vuelto la venta anticipada, la situación inflacionista que nos encontramos invita a que se compre con mucha antelación. La campaña de verano ya ha empezado y estamos vendiendo muchísima larga estancia y a Europa".

Concluye destacando que "la venta anticipada es fundamental, para ahorrar, porque suele haber unas tarifas más competitivas y también para ensamblar tu viaje a la medida que tú quieras con una mayor disponibilidad y más destinos"