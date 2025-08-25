Tres días de luto tras el doble atropello mortal en Valle Gran Rey: "Estamos conmocionados"

El Ayuntamiento de Valle Gran Rey, en La Gomera, ha decretado a partir del mediodía de este lunes tres días de luto oficial por el accidente de tráfico que el domingo acabó con la vida de dos vecinos del municipio en el pueblo de Arure.

Minutos antes de las 7 de la tarde, un coche que circulaba por la carretera general GM-1, desde Valle Gran Rey hacia la cumbre, impactó contra la pared de "La Tienda del Vino", en la entrada de Arure, atropellando a dos personas que estaban sentadas en un banco del exterior, que fallecieron en el acto. Se trata del dueño del comercio y una mujer de 59 años, bien conocidos en Valle Gran Rey.

RTVC Estado del vehículo tras el impacto contra La Tienda del Vino

El conductor del coche, por su parte, tuvo que ser trasladado al Hospital Insular de La Gomera por un golpe en la cadera de carácter moderado. En peor estado quedó la mujer que iba de copiloto, que fue llevada en un helicóptero medicalizado al Hospital de la Candelaria, en Tenerife, donde ingresó en estado crítico. Los servicios médicos tuvieron que atender, además, a varias personas que presenciaron el accidente y que sufrieron crisis de ansiedad.

se investigan las causas del accidente

La consternación se extiende también al Ayuntamiento. "Estamos muy tristes, conmocionados y profundamente afectados; son momentos muy complejos, porque es algo que lógicamente uno no espera que pase nunca", ha resumido el alcalde de Valle Gran Rey, Borja Barroso, en Herrera en COPE.

El primer edil ha recalcado que la Guardia Civil está investigando las posibles causas del accidente y que será "la autoridad judicial competente quien tendrá que esclarecer los hechos", de los que todavía no ha trascendido nada más. Sí ha confirmado Barroso que varios testigos del suceso tuvieron que ser atendidos por crisis de ansiedad, "algo previsible, pero lo bueno es que había equipos de atención médica en el lugar".

El punto donde se produjo el accidente, según el alcalde, "no es una zona muy complicada ni peligrosa, pero si hubiera que tomar alguna medida de cara al futuro ya lo dirían los técnicos. "Desde el Ayuntamiento nos ponemos a la orden de la autoridad judicial para facilitar lo que sea necesario", ha insistido.

única carretera de acceso a la parte baja de valle gran rey

El siniestro provocó el domingo por la tarde el corte de la carretera GM-1 a la altura de Arure durante más de tres horas, posibilitando solo el paso intermitente de vehículos, en una vía de interés regional que, como ha recordado Borja Barroso, es el único acceso a la zona baja del municipio de Valle Gran Rey, donde estos días se registra una alta ocupación turística. Este lunes se sigue trabajando en la carretera para garantizar la seguridad.