Siniestralidad laboral en Canarias: “Llevamos 13.000 accidentes con siete víctimas mortales”

En lo que llevamos de año en Canarias ha habido más de 13.000 accidentes laborales, de las cuales siete han terminado con víctimas mortales. Unos datos que no son positivos y que según Comisiones Obreras demuestran que ha habido un relajamiento en los protocolos de prevención laboral en las empresas.

Carmen Marrero, secretaria laboral de Siniestralidad y de Salud de CCOO en Canarias, expone que desgraciadamente "a falta de datos oficiales, son siete las víctimas mortales, con el fallecimiento de un hombre mientras trabajaba en el aeropuerto de Gran Canaria".

Muere aplastado por una máquina de asfaltar en el aeropuerto de Gran Canaria La víctima se encontraba trabajando en la pista mientras otro compañero utilizaba la máquina Redacción COPE Gran CanariaGran Canaria 23 may 2024 - 13:32

La secretaria laboral de CCOO asegura que se trata de un hecho que está bajo investigación y ha querido mostrar su "apoyo, cariño y consuelo a esa familia que lo vive en primera persona, pero también para los propios compañeros/as porque cuando pasa con alguien con el que has estado trabajando y ya no está, son situaciones muy traumáticas y muy difíciles de seguir con el día".

Es por eso, que Carmen Marrero destaca que tras un accidente tan "dramático y trágico, lo que hay detrás también es mucho sufrimiento por parte del resto de trabajadores, por eso nos tiene que seguir focalizando la importancia que tiene la prevención laboral."

"Habrá que ver el tema de la investigación del accidente, porque en principio se ha dicho que ha podido ser un accidente fortuito, pero hay que ver si realmente se cumple todo un procedimiento, un protocolo en materia preventiva. Sobre todo cuando trabajas con maquinaria pesada, hay que poner el valor la importancia que tienen esos procedimientos de trabajo", añade.

13.000 accidentes laborales en Canarias y siete víctimas mortales en 2024

Carmen Marrero señala que a falta de los datos oficiales son al menos 13.000 accidentes laborales y siete víctimas mortales. "Hay que lamentar un nuevo caso, que se suma a los que ya llevamos este año. Es decir, en el primer trimestre de este año, hasta el 31 de marzo, son 5 las víctimas mortales, pero que sabemos que en las estadísticas, que estamos pendientes que salgan las de abril y mayo, como mínimo habrá dos fallecimientos más. Son esas cuestiones que desgraciadamente tenemos que volver a sacar y poner en relieve y poner en valor las condiciones laborales y de salud".

Unas cifras que se han ido empeorando desde la pandemia. "Nosotros lo que valoramos es que antes de la pandemia, Canarias estaba haciendo un esfuerzo muy importante, que se estaba viendo en esa reducción de siniestralidad laboral y nos situó casi en el vagón de cabeza en cuanto a mejores cifras. Tras el parón económico, queda reflejado que en el archipiélago han vuelto a empeorarse las cifras".

"No solo debemos hablar de accidentes que tienen como resultado de víctimas mortales, sino que hay que poner sobre la mesa los accidentes de trabajo que hay", expone.

"En el primer trimestre del año, en tres meses, en Canarias se produjeron casi 13.000 accidentes de trabajo, es verdad que cinco fueron con resultado de víctimas mortales, pero esto nos tiene que decir que no se puede pasar a un segundo plano la prevención de riesgos laborales" insiste.

Concluye destacando que tras el parón de la actividad económica con el covid, lo primero era activar la economía, que las empresas empiecen a funcionar, etc.; pero esa prioridad no pueden dejar de lado estos protocolos de prevención. Por eso no debemos relajarnos en la prevención y seguridad".