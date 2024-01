La reacción del papa Francisco ante un trozo de un cayuco: "Le cambió la cara"

El papa Francisco quedó muy impresionado al recibir un trozo de un cayuco arribado a las costas de El Hierro. Así lo ha relatado la corresponsal de COPE en Roma y el Vaticano, Eva Fernández, en los micrófonos de Herrera en COPE Canarias.

"Le cambió la cara cuando tuvo en sus manos ese fragmento, se puso muy serio, prácticamente cambió el gesto", ha contado la propia Eva, encargada de entregar en mano el pedazo de madera decorado, habitual en las embarcaciones de gran tamaño que suelen llegar a islas como El Hierro, Tenerife y Gran Canaria, procedentes del África subsahariana.

La corresponsal ha destacado cómo Francisco "enseguida recordó la visita" que hace una semana realizó una delegación del Gobierno de Canarias al Vaticano, con el presidente Fernando Clavijo a la cabeza, para contarle el drama migratorio que está sufriendo el archipiélago. "Estoy al tanto de todo...", le resumió, añadiendo "lo que ya él sabía, como que se han ido incrementando las llegadas y que se trata de una de las rutas migratorias más mortíferas del mundo".

"Se acordaba perfectamente de todos los detalles de aquella visita, es increíble la memoria que tiene con tantas audiencias a diario", ha señalado Eva Fernández.

¿Viajará el papa a Canarias? "Me lo pienso"

El Gobierno autonómico y los obispos de las islas quieren que Francisco visita Canarias para conocer in situ la crisis migratoria. Eva Fernández volvió a recordárselo, a lo que el papa respondió con una sonrisa: "Me lo pienso". "Él ya me conoce un poquito y sabe que puedo ser muy insistente en algunos momentos", bromeaba la corresponsal, quien también le entregó una carta donde detallaba los motivos "casi imprescindibles" para que viaje a las islas.





Ahora, dice, "es el momento de dar pasos", por lo que es necesario que el Gobierno de Canarias "oficialice esa invitación". "Todos estos viajes requieren trabajarlos mucho y sería estupendo que, al menos, no perdamos esta oportunidad, porque está muy cercana; desde luego, lo está en su corazón", ha detallado Eva Fernández.

Para hacerlo viable, se baraja que Francisco aproveche su más que probable viaje a Argentina en otoño de 2024 y haga una parada en Canarias, a la ida o a la vuelta, en un acontecimiento histórico, porque no solo sería la primera visita de un papa al archipiélago, sino también el primer viaje de Francisco a España.