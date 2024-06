El precio de la cesta de la compra ha crecido en Canarias en un 5 %

Seguro que, si has ido a hacer la compra estas últimas semanas, tu cartera lo ha notado. El precio de la cesta de la compra ha crecido en un 5% en lo que llevamos de año. La leche, los huevos, la carne, el pescado o las bebidas no alcohólicas, han sido la principal causa de que nuestro IPC haya crecido un 3%.

De hecho, hoy el Instituto Nacional de Estadística (INE) ha dado a conocer los datos del Índice de Precios de Consumo. En Canarias, subió al 3,4 por ciento en mayo en tasa interanual ante el aumento de precios de alimentos y bebidas no alcohólicas, que creció un 5,3 por ciento en un año.

Con la subida de mayo la tasa interanual vuelve a incrementarse en la región tras haber descendido el mes anterior. En términos mensuales, la inflación en Canarias aumentó un 0,1 por ciento, mientras que en lo que va de año la subida llega al 1,7 por ciento.

En los micrófonos de COPE Canarias hemos analizado este asunto. El economista de Corporación 5, José Miguel González, asegura que la tasa de inflación no da una tregua a nuestra economía, pero se ha visto una cierta estabilización.

“Recordemos, que pesa a que están en un comportamiento algo mejor que hace un años, esto no significa que ha descendido, sino que se incrementan a menor ritmo. Lo positivo es que la tasa de inflación en Canarias es algo inferior a la media nacional, lo que ocurre que mucho nos tememos que es más por una adaptación a nuestro poder adquisitivo, que por una mejor conformación de estructuras de costes de la economía canaria”, añade

La subida de precios se nota en la calle

Esto es lo que apuntan desde el sector económico. ¿Pero cómo está afectando a los ciudadanos de a pie? Hemos bajado a la calle para conocer cómo están comportándose a la hora de comprar los alimentos y si han notado esa subida de precios en sus bolsillos.

Elvira cuenta que le "parece una pasada como ha subido los precios en los establecimientos. Estoy muy cansada de todo esto, porque cada vez que voy al mercado pago mucho más y me llevo mucha menos comida o productos"

Luis también muy tajante dice que "La subida de precios no solo ha sido en los alimentos, si no a nivel genera. Tú vas al supermercado con 50 euros y el carro no se te llena como ocurría antes. El problema es que sube todo y cada día va a Más".

Carmen señala que hay que buscar una solución "porque cada día que vas al supermercado no sabes con qué precio te vas a encontrar. Hay días que un producto está a un precio y otro día son diferentes. Esto ocurre con el pan, con el azúcar, con la leche..."

Jorge es de los que también opina que esa subida de precios es generalizada. "Todo ha subido, todo es más caro y te llevas menos cosas a casa. De hecho si compras una lata de aceite se nos van los 50 euros casi en eso".

Restaurantes y hoteles: donde más suben los precios

Donde más subieron los precios en Canarias respecto al mismo mes del año anterior fue enrestaurantes y hoteles, un 5,5 % más que en mayo de 2023 (-0,1 puntos respecto a la tasa interanual anotada el mes anterior); alimentos y bebidas no alcohólicas, un 5,3 por ciento más (-0,5 puntos); vivienda, agua, electricidad, gas y otros combustibles, un 4,9 por ciento más (+1,1 puntos) y bebidas alcohólicas y tabaco, un 3,7 por ciento más (-0,3 puntos).

En el lado contrario, dónde más cayeron en tasa interanual los precios fue en vestido y calzado, un -1,1 por ciento (+0 puntos respecto a la tasa del mes precedente); comunicaciones, un -0,2 por ciento (-0,1 puntos)