Las ONG canarias, hartas de acusaciones: "La política ve la crisis migratoria como un plato de lentejas"

Más que una crisis social. Más que un desastre humanitario. En las últimas semanas, el drama migratorio de Canarias ha servido como munición entre grupos parlamentarios para acusar al contrario. Casi a diario, hay que sortear afirmaciones como “el Gobierno carece de política migratoria”, “el Partido Popular dejó sola a Canarias el pasado 23 de julio en el Congreso” o el ya clásico “va a Canarias a sacarse una foto” para rascar en la verdadera situación en la que se encuentra el archipiélago. Centros colapsados, camas en los pasillos, falta de espacio, turnos para apenas ser atendidos en los comedores. No es un eslogan: Canarias -al menos, en sus recursos de acogida- está sobrepasada de verdad.

Ante la necesidad de derivar a gran parte de los 5.500 menores migrantes no acompañados que tiene bajo tutela, en este momento, el Ejecutivo dirigido por Fernando Clavijo, este pasado martes, el Partido Popular firmó, junto al propio presidente canario, una propuesta para la reforma de la ley de extranjería.

Las reacciones no se han hecho esperar. En la directiva regional acusan a Clavijo de doblegarse a las voluntades del Partido Popular, mientras que desde el Gobierno Central señalan a Alberto Núñez Feijoó de organizar una performance y sellar un acuerdo fake.

Llamada de atención de las ONG

Ante este escenario de cruce de acusaciones, lo cierto es que no hay una solución, todavía, encima de la mesa. Una situación que enfada a las ONG que se encargan de acoger a los menores que llegan al archipiélago. Una de ellas es Nuevo Futuro. Su portavoz en Tenerife, Miguel Díaz, tilde de inaceptable la postura de la clase política: “Se supone que tenemos que ofrecer una respuesta acorde a los tratados internacionales. Respetar los derechos de los niños y niñas que llegan a Canarias sin acompañantes. Que los políticos utilicen esta situación como un plato de lentejas para apuntarse el tanto de la reforma legislativa es muy triste”.

Escenario crítico durante las próximas semanas

Miguel Díaz también se ha referido a las previsiones que datan de más de 60 mil las llegadas de migrantes hasta el final de este año. Díaz asegura, que ya no saben muy bien cómo afrontarlo: “Si el 10% de las llegadas son menores, la situación puede ser mucho peor. Buscamos más sitios para poder alquilar, pero no encontramos. Incluso los propios voluntarios ya viven la situación con hartazgo porque es mucho el esfuerzo que hacen y se tiene la sensación que, desde las administraciones, no hay voluntad de escucharnos”.