Un neumólogo, en COPE, sobre la calima y el asma: “Pueden llegar ataques a gente sin precedentes"

En España, el 5% de la población sufre asma bronquial. En Canarias, ese dato, se triplica. Además, la salud de los afectados se ve especialmente afectada en el archipiélago, dado que es la región que más sufre el efecto de la calima. Ese polvo en suspensión que empeora la calidad del aire y que obliga a más de 300.000 personas asmáticas a extremar las precauciones.

El neumólogo del Hospital Universitario Nuestra Señora de la Candelaria, José María Hernández Pérez, apunta que los afectados por enfermedades respiratorias deben ir más allá en la protección que el resto de ciudadanos: “No basta con no exponerse al aire libre o evitar realizar ejercicio físico. Además de esto, hay que ponerse mascarilla con filtro y cerrar puertas y ventanas”.

El doctor Hernández Pérez, además, ha incidido en la sensibilidad de las personas que lo sufren: “Ellos, dos o tres días antes de la llegada de la pluma de polvo, ya lo notan. Dada la gravedad de su enfermedad, incluso pueden precisar ingreso hospitalario”.





Precaución, incluso, sin síntomas previos

Aquellos que no hayan sentido síntomas asmáticos previos, tampoco están a salvo de la calima: “Los pacientes que tienen un factor de riesgo y todavía no están diagnosticados pueden evidenciar síntomas asmáticos, aunque antes no hayan experimentado síntomas. Un broncoespasmo puede producirse por la calima, perfectamente, como la activación de un componente genético no manifestado previamente”. Protección, prevención y vigilancia a las previsiones meteorológicas. Principales vías de evitar males mayores.