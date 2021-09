COPE Canarias emite una programación especial desde el volcán de La Palma

COPE Canarias se ha desplegado en la zona próxima al volcán Cumbre Vieja que ha entrado en erupción en la isla de La Palma. Puedes seguir la retransmisión en directo en https://www.cope.es/directos/tenerife

Después de más de 25.000 pequeños seísmos que no han dejado de sacudir La Palma durante ocho días y habían elevado la isla 15 centímetros, el magma que empujaba bajo el suelo se abrió camino: Desde las 15.10 horas de este domingo, La Palma vive su octavo volcán en tiempos históricos, de nuevo en la Cumbre Vieja.

La erupción ha estallado en el municipio de El Paso, uno de los cuatro que estaban en alerta por riesgo volcánico desde el lunes pasado, en una zona escarpada de pinares conocida como Cabeza de Vaca, sin viviendas en su círculo más próximo, por lo que no ha causado víctimas. Pero sí hay núcleos de casas ladera abajo, que ya han sido evacuadas porque están expuestas a las coladas de lava, y hay algunas viviendas afectadas.

El volcán comenzó a rugir en forma de una sacudida y una fuerte explosión que generó una columna de cenizas, a la que pronto siguieron borbotones de lava elevándose muchos metros sobre el suelo desde varias bocas eruptivas. Hasta siete, han contado los expertos del Instituto Volcanológico de Canarias (Involcán).

Desde hace días, Involcán y el Instituto Geográfico Nacional (IGN), los dos organismos científicos que tenían monitorizada la isla, venían advirtiendo de que el proceso sísmico se estaba acelerando, de que los terremotos tenían focos cada vez más someros (20 kilómetros, 10, 8, 5, hasta solo 100 metros los últimos), por lo que no descartaban que pudiera terminar en una erupción.

Pero sus diferentes portavoces insistían que no se podía predecir ni dónde ni cuándo iba a estallar el volcán... ni siquiera si iba a hacerlo, porque reactivaciones como la que había sufrido la Cumbre Vieja también se pueden detener de repente. Ha sucedido antes.

El Involcán calculaba que bajo el suelo se había acumulado un reservorio de magma de 11 millones metros cúbicos que presionaba por salir, la cuarta parte del volumen de materiales volcánicos que emitió en sus 24 días de fuego el Teneguía (1971), el último volcán que había vivido La Palma hasta la fecha (43 millones de m3).

¿Cuánto tiempo durará la erupción? Hace 50 años, cuando se produjo la erupción del Teneguía, fue la última vez que la isla vivió una situación como esta. Este domingo en 'Código Samboal' ha intervenido Juan Rueda, sismólogo y vulcanólogo del Instituto Geográfico Nacional (IGN), que ha explicado con más detalle el motivo de esta erupción. "Este volcán se ha comportado como debe comportarse un volcán. Ha venido anunciando desde hace años con pequeños enjambres a profundidad de más de 20 kilómetros. Este año subieron los terremotos un paso más hasta la media de 10 kilómetros y en los últimos días hemos tenido terremotos superficiales que han provocado que ese magma que íbamos teniendo se haya roto. Se ha producido una fisura, donde la corteza es débil, y el magma ha superado esa fisura para salir a superficie", ha señalado Rueda.

En cuanto al tiempo que puede durar la erupción, Juan Rueda no ha puesto plazos, señalando que es una cuestión ambigua que depende de la velocidad y de la cantidad de material que haya: "Ahora está saliendo el material magmático en forma de lava. Una vez que sale a la superficie ya le llamamos lava. Esos ríos de lava durarán hasta que se llegue a una situación de equilibrio y deje de salir. Si me preguntas por el tiempo que va a durar no podemos poner plazos. El último volcán en La Palma en el año 1971 duró unos 10 días, pero dependen mucho del número de focos por el que salga este material y sobre todo dependerá de la cantidad que exista".

"El volcán se come literalmente las viviendas"

El presidente del Cabildo de La Palma, Mariano Hernández, ha pasado por los micrófonos de COPE Canarias, donde ha asegurado que son en torno a un centenar de casas. Así ha apuntado que "la lava se come literalmente las viviendas".

Hernández Zapata dijo que "preocupa el avance de las coladas a zonas de costa" por las viviendas a las que podría afectar, aunque se mostró aliviado de que no se haya cobrado vidas y del compromiso mostrado en las últimas horas por los gobiernos canario y nacional para reponer los daños producidos.

El presidente del Gobierno de Canarias puso de manifiesto el "gran alivio" que ha supuesto que la erupción aconteciera en una "zona no poblada" y destacó el papel de la ciencia en determinar los detalles que lo que podía ocurrir, citando por ejemplo que el punto de erupción está a solo "300 metros de donde estaba previsto".