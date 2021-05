El Consejo de Gobierno se reúne de urgencia tras la aclaración del TSJC sobre el toque de queda

El Tribunal Superior de Justicia de Canarias ha recordado al Gobierno regional que no puede aplicar el toque de queda ni el cierre perimetral en ninguno de los niveles. La sala recuerda que si no hay aval judicial a la norma, ésta no puede producir efectos ya que queda "afectada por una eficiacia que no puede calificarse de meramente interina o claudicante." El pronunciamiento del alto tribunal canario llega después de que el ejecutivo regional pidera una aclaraciòn al auto publicado ayer.