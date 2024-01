Clavijo pide bajar los precios de los vuelos entre Canarias y la Península: "Es un hándicap"

El presidente de Canarias, Fernando Clavijo, ha pedido a las compañías aéreas bajar el precio de los billetes de los vuelos entre el archipiélago y la Península, pues considera que son "un hándicap para el turismo nacional".

Así se ha manifestado durante una entrevista en Herrera en COPE Canarias desde FITUR, la Feria Internacional de Turismo de Madrid, donde las islas acuden buscando recuperar la afluencia de peninsulares en niveles similares a los de 2019, sobre los 2,1 millones anuales.

Para Clavijo, es necesario "superar la barrera del precio", ya que "una familia de cuatro miembros se tiene que gastar entre 2.000 y 3.000 en el trayecto para venir desde la Península".

A su juicio, la solución no pasa por implantar la Obligación de Servicio Público, que está "para cuando no hay compañías que quieran volar y tienes que garantizar la conectividad" —se ha preguntado por la prueba de OSP entre Lanzarote y Madrid, anunciada por el anterior Gobierno y de la que asegura no saber nada hasta la fecha—, sino por tener "más competencia". En este sentido, ha celebrado la incorporación de Binter desde el 1 de febrero, con 16 vuelos diarios entre Canarias y Madrid: "Va a ayudar muchísimo".

?? El presidente de Canarias @FClavijoBatlle analizó esta tarde en el Foro de #Exceltur los desafíos y retos del sector turístico en las Islas.#turismo#DestinoIslasCanariaspic.twitter.com/jQbiJ64zuu — Presidencia GobCan (@PresiCan) January 23, 2024

Preocupación por el futuro de la conectividad aérea

El presidente canario ha advertido de que "no corren buenos tiempos para la conectividad". En el plano internacional, por el sobrecoste que suponen los derechos de emisión que tienen que abonar las compañías. Y, en el ámbito estatal, "la subida unilateral de las tasas de AENA, cuando encima no está invirtiendo lo que debe en los aeropuertos canarios, siendo rentables para la red, y que lo que hacen es engrosar el volumen de beneficios de la parte privada" de la compañía".

Canarias, una "potencia turística mundial"

Clavijo ha resaltado la necesidad de contar con un sector turístico fuerte: "Tenemos que decir con orgullo que Canarias es una potencia turística mundial, pero ahora necesitamos que esa locomotora tire del sector primario, del industrial y de la construcción, no para consumir más suelo, sino para mejorar el equipamiento alojativa, mejorar la eficiencia energética, que todo haga que sea más sostenible y que toda esa riqueza sirva para eliminar discursos turismofóbicos".

El presidente autonómico ve "difícil que podamos subir mucho más" en cuanto al número de turistas, "con una media del 80 % de ocupación". "Hay que buscar ahora que el turista genere más riqueza, gaste más y conseguir medidas de eficiencia energética", ha insistido.