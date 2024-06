Canarias planteará devolver la competencia de menores si se desborda la llegada de migrantes

El sistema de acogida de menores migrantes ha colapsado en Canarias. 250 niños y adolescentes llegados en apenas tres días el pasado fin de semana han saturado los centros de los que dispone la comunidad autónoma. Ahora la Consejería de Derechos Sociales busca a toda prisa instalaciones de emergencia, como los 65 colegios abandonados que hay por las islas, ante la negativa del Ministerio de Defensa de ceder suelo militar sin uso.



El desborde se ha ido acrecentando desde el año pasado y el Ejecutivo regional teme que durante el verano se llegue a una situación de no retorno si no ve pronto la luz la reforma de la Ley de Extranjería que obligue a la distribución de los menores por todo el territorio nacional.

Este viernes, la consejera ha desvelado en Herrera en COPE Canarias que ha llegado a plantearse devolver al Estado la competencia de la tutela de menores no acompañados, en manos de las comunidades autónomas, como recoge la Constitución Española. ¿Cuándo se podría tomar una decisión de tal calado? "Cuando esta comunidad no pueda más", ha señalado Candelaria Delgado.

Audio





La consejera reconoce que sería llegar a un extremo de difícil desenlace, porque es algo que "no se puede tomar de la noche a la mañana, ya que está mandatado por la Constitución y no es cualquier cosa". Por eso, exige al Gobierno de España que "ponga soluciones sobre la mesa ya".

La reforma legislativa, a su juicio, debe estar aprobada en julio (algo que en absoluto parece probable por las tensiones con las comunidades autónomas), "porque lo que se viene en septiembre u octubre puede ser el doble del año pasado". De cumplirse las proyecciones que maneja el Ministerio del Interior, Canarias podría estar asumiendo a finales de 2024 a unos 10.000 menores, casi el doble de los que tutela ahora, una situación de duras consecuencias.

??? “Canarias no puede más en la acogida de menores. Lo he venido repitiendo en las últimas semanas”.



??? Candelaria Delgado, consejera de @SocialGobCan.



?? FM COPE Más

?? https://t.co/Sr6S9bgzOF

?? App @COPEpic.twitter.com/YoTwmYKGB6 — COPE Canarias (@CopeCanarias) June 14, 2024

Carpas junto a los centros de acogida

¿Qué es lo que podría pasar? La Consejería baraja instalar carpas junto a los centros donde ya albergan a los menores para que, al menos, no pasen la noche al raso. "En el muelle no vamos a dejar a los niños. Espero que no pase como Arguineguín en 2020. Estamos trabajando en tomar todas las medidas posibles para buscar soluciones, con las entidades buscando más edificaciones en un corto espacio de tiempo", apunta.

Candelaria Delgado ha recordado que fue el Estado quien estableció el sistema de reparto de los refugiados ucranianos por todo el territorio nacional cuando estalló la guerra en 2022, incluido los menores, por lo que se ha preguntado por qué no lo hace con los adolescentes subsaharianos ante una emergencia como la que sufre Canarias.