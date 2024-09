Canarias pide una reunión con María Jesús Montero para analizar la “Agenda Canaria”

Canarias ha pedido una reunión con la ministra de Hacienda, María Jesús Montero para analizar la actual situación después del nuevo posicionamiento sobre inmigración que ha anunciado el ejecutivo regional y situación de la “Agenda Canaria”. El partido solicitará respuestas en la llegada de los migrantes así como la revisión de los compromisos alcanzados entre ambos partidos y que deben estar incluidos en los presupuestos del estado correspondientes a 2025.

Según la diputada de Coalición Canaria, Cristina Valido la situación actual les obliga a revisar el acuerdo viendo el grado de cumplimiento que se ha alcanzado. Les preocupan inmigración y financiación, pero también están atentos a los rumores sobre una posible prórroga de las cuentas. Si esto se produjera, los nacionalistas solicitarían diseñar un “plan b” para dar respuesta a las necesidades de Canarias en cuanto a infraestructuras hidráulicas, educativas o de carreteras.

Valido reconoce que hay cuestiones que se han cumplido mediante decreto como la gratuidad del transporte terrestre, las bonificaciones de las ayudas a La Palma o la modificación de la ley de extranjería, pero hay otras que no y “si no hay garantía de cumplimiento, el partido tomará la decisión que corresponda”. Justificaba así el debate interno que se ha generado en la formación y que algunos de sus integrantes pidan una revisión de la postura que actualmente defiende el partido.

La diputada también ha criticado las declaraciones de los ministros Ángel Víctor y Pilar Alegría, de los que considera que están centrados en culpar el primero al PP y la segunda a la propia Coalición Canaria, cuando lamentaba la decisión tomada por el gobierno de Fernando Clavijo de acudir a los tribunales, cuando aseguraba que “esto no va de competencias, sino de atender a menores”.

“Y eso es lo que estamos diciendo nosotros, que esto no va a de competencias, sino de atender a menores y que iba a llegar el momento en que no íbamos a poder atender a más porque los centros no son infinitos”, dice la diputada que recuerda al ministro Torres que “para la amnistía o el concierto catalán no necesitan el voto del PP. Cuando les interesa algo lo hacen, no pueden darnos esa excusa y el señor Torres como expresidente tenía que haber encontrado una solución”.

Valido además confirmaba que hubo una conversación en agosto en la que se buscaron acercar posturas y en donde se acordó que se fijarían unos datos claros de reparto de menores y financiación para que el PP pudiera trabajar su "sí" y que el ministro Torres se comprometió a entregar. “Aparentemente, estas cifras no llegaron nunca. Se ha perdido una oportunidad de acercamiento por no plantear negro sobre blanco, cuestiones que las comunidades quieren tener claras, como la financiación para cuidar a los menores”, señalaba la diputada.