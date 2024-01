Canarias, pendiente del fuerte oleaje: "No arriesguemos nuestra vida por un 'like'"

Este fin de semana Canarias ha declarado la prealerta por mar de fondo desde este viernes por mal estado de la mar y con olas de dos a cuatro metros de altura. El Gobierno de Canarias ha pedido a la población que extreme las precauciones ante esos avisos por fenómenos costeros en las islas, ante la previsión facilitada por la Agencia Estatal de Meteorología y otras fuentes consultadas.

La previsión meteorológica indica que el mayor oleaje llegará al norte y oeste de La Palma y El Hierro, aunque también afectará a las costas de La Gomera y norte de Tenerife. Con respecto a la provincia oriental, la previsión apunta a que las olas estarán presentes fundamentalmente en la costa norte y suroeste de Gran Canaria, así como en el norte y oeste de las islas de Fuerteventura y Lanzarote.

Así, esta situación afectará a distintos puntos costeros de todas las islas, desde el ejecutivo regional se ha hecho un llamamiento a la población para que evite situaciones de riesgo que puedan poner en peligro su vida y requieran de la intervención de los servicios de emergencias.

Recomendaciones

En Herrera en COPE Canarias hemos hablado con Chano Quintana, presidente de la campaña de prevención 'Canarias 1.500 km de Costa'. Ha querido dar varias recomendaciones: evitar bañarnos, no acercarnos a la costa o acantilados para tomar fotografías del oleaje y vigilar a los menores.

En primer lugar, pide que extrememos las precauciones y sobre todo usemos la lógica. "Si vemos que el mar no nos da ninguna seguridad, evitemos darnos un baño. Tampoco debemos meternos en el mar con bandera roja e incluso muchos puntos de la zona del archipiélago que no hay carteles informativos, debemos evitar nadar si vemos que es un peligro".

Chano Quintana ha hecho hincapié en algo que siempre suele ocurrir cuando hay un oleaje espectacular en nuestro litoral. Muchas personas arriesgan sus vidas por sacar la mejor foto, por eso se acercan demasiado a la costa o a un acantilado, para poder sacar una instantánea y colgarla en sus redes sociales.

"Si queremos ver el oleaje y cómo impactan las olas en los acantilados, debemos mantener las distancias de seguridad, que por un like, por un selfie, no debemos jugarnos la vida de manera gratuita. Mantener las distancias, con certeza que no va a salpicarnos ninguna ola y que no vamos a ser víctimas de un golpe de mar", expone.

En tercer lugar, dice que hay que tener cuidado y una mayor vigilancia con los menores: "Debemos impedir que accedan a bañarse o cuando caminen por puntos de la costa, mantenerlos sujetos y como los adultos no acercarnos demasiado al litoral".

En el 2023 fallecieron ahogadas 71 personas en Canarias

71 personas fallecieron ahogadas en el 2023 en Canarias. Además, 270 sufrieron algún tipo de accidente acuáticos (en playas, piscinas, piscinas naturales...). Chano Quintana expone que "el ahogamiento presenta la primera causa de muerte por accidente. Debemos ser consciente y es fundamental y es clave mantener todas las medidas preventivas".

Desde el Gobierno de Canarias insisten en que se están intensificando las medidas de protección con acciones de divulgación que permitan prevenir y evitar estas muertes por ahogamiento.

Entre las medidas que también se están pidiendo a la población que tenga en cuenta están las de aplazar las actividades náuticas o deportivas y no bañarse en playas apartadas o sin vigilancia y, si se aprecia cierto oleaje fuera de lo normal, no permanecer cerca del mar, ni aproximarse, aunque se calme de repente.

También se recomienda evitar los paseos por la costa y no circular con vehículos por carreteras cercanas a la línea de playa.