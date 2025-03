Adeje, un destino saludable que te da la opción de desconectar y relajar la mente

Patricia Paulsen, concejala de Turismo de Adeje, explica que el alemán es un mercado que le interesa muchísimo a Adeje por la calidad que tiene y por el gasto en destino que hace. Se ha tardado en recuperar los números después de la pandemia, aunque ya van igualándolos, que es, en definitiva, lo que le interesa, no sobremasificarlos.

El turista alemán, por ser más conservador en general, no se ha incorporado tan rápido como el inglés después de la pandemia.; además de porque hay destinos que son competencias, "por ejemplo -comenta Paulsen- el destino de Turquía está más cerca de Alemania, tiene prácticamente las mismas condiciones climáticas que nosotros, se ha recuperado antes que nosotros"; en el archipiélago, hay islas que se han recuperado antes que Tenerife. Poco a poco ha ido recobrando, digamos, esos números y esa intensidad que tenía antes. "Muestra de que no estamos solos, no es Canarias el único destino y hay competencias también ahí fuera que busca precisamente lo mismo que nosotros" apuntó la concejala.

"Siempre hay que trabajar en ese distintivo -incide Patricia Paulsen- en ese USP que le dicen, en ese puntito que podamos ser diferente, diferenciarnos y dar esa calidad que, bueno, que es lo que pretendemos hacer". ADG es bien conocido, por el mercado alemán, por los turoperadores... está buscando nuevas fórmulas para mostrar su atractivo y una de ellas es la de ADG como destino saludable. En FITUR presentaron "cuerpo y mente", no solamente es el sentir, sino también dejar que tu mente desconecte.

"Hoy en día -comenta la concejala- por desgracia, las enfermedades mentales son muchas, están aumentando día a día. Creemos que ADG y con la hostelería que tenemos, con las playas, con el clima, con el senderismo, somos un destino saludable porque realmente te podemos dar esa opción a dejar de pensar, desconectar y relajar también la mente". No solamente el cuerpo, no solamente físicamente. También para el turista es un destino saludable, precisamente, porque el clima ayuda a muchísimas personas a mejorar. En la época de invierno, se nota cómo cambia la edad de los turistas que nos visitan, debido a la humedad. Ahora tenemos a esa gente un poco mayor que va buscando el calor, el buen clima, la poca lluvia.

Es muy importante que el turista perciba que somos un destino sostenible; Adeje tiene la suerte de que muchos empresarios han reformado y están muy concienciados con la sostenibilidad, sin el empresariado, el municipio poco haría y poco sería. Adeje está trabajando en Canary Green, que es una plataforma para incentivar al turista, incluso al residente, si quiere unirse y calcular su propia huella de carbono. Posee una boya instalada para saber en todo momento, en una playa en concreto, cómo está la calidad del agua, la temperatura; para que en una aplicación móvil se pueda ver cómo está. De esta forma se incentiva comprar en un establecimiento determinado, alojarse en hoteles sostenibles o ir a restaurantes que valoran utilizar productos de Kilómetro 0.

En cuanto a accesibilidad, próximamente se instalarán en las playas de Adeje banderas especialmente diseñadas para daltónicos, con una simbología para que la persona con daltonismo, pueda distinguir si la bandera es verde, amarilla o roja. Esto, además, los convierte en un destino inclusivo, además de sostenible. Tienen planeado hacer más proyectos en este sentido, poco a poco.

El turismo alemán se distingue del británico en que sí sale a recorrer, se interesa por la cultura, por las tradiciones, le gusta probar nuestra gastronomía, no solamente esa gastronomía espectacular de nuestras estrellas Michelin o nuestros soles Repsol, sino, incluso de nuestros pollos de Adeje, el conejo en los altos del municipio o en los diversos guachinches de la isla.

Son -apunta Patricia Paulsen- más aventureros y eso es lo que buscan, son muy fieles y repetidores, si les gusta un destino, regresan.