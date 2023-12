Abonos de transporte en 2024: ¿seguirán siendo gratis las guaguas en Canarias?

El Gobierno de Canarias y los cabildos no saben qué va a pasar el 1 de enero si, llegado ese día, el Estado no prorroga la gratuidad del transporte público en el archipiélago, un compromiso de la investidura de Pedro Sánchez que, de momento, no se ha materializado para 2024.

La directora general de Transportes del Gobierno autonómico, María Fernández, reconoce que, "a partir del 1 de enero, estamos trabajando para que siga siendo gratuito, porque es el compromiso del Gobierno de España; lo que no podemos saber es en qué Consejo de Ministros irá la prórroga". Admite que "no es el escenario ideal", pero que el Ejecutivo canario "no está haciendo dejación de presiones y en todas las reuniones que hemos tenido hemos recalcado lo importante que es que esto se prorrogue".

Los cabildos, a la espera

Si llegado el 1 de enero no hay nuevo decreto, serán los cabildos quienes tengan que tomar una decisión, ya que los bonos de viaje en guagua (y en tranvía en el caso de Tenerife) son insulares. La consejera de Movilidad del Cabildo de Tenerife, Eulalia García, ha recalcado que, "hasta el 31 de diciembre, está asegurado". "En función de la respuesta que dé el Ministerio, el Cabildo tomará una decisión, pero tenemos que esperar porque pudiera cambiar antes de esa fecha", ha señalado.

Su homólogo en el Cabildo de Gran Canaria, Teodoro Sosa, ha reconocido que hay "un problema bastante grave", con una isla que ha incrementado este 2023 en 20 millones de viajeros respecto al ejercicio anterior. Considera que la corporación insular estará en disposición de prorrogar la gratuidad en enero si tienen el compromiso por parte del Estado de que se abonará el dinero posteriormente, "porque si no Intervención nos pedirá cuentas".

Audio





Los canarios quieren certezas

A dos semanas del fin de año, la incertidumbre reina entre la ciudadanía canaria, ante el desconocimiento de si, llegado el día, el bono transporte que, hasta ahora, han utilizado de manera gratuita, deje de serlo. En la calle hay opiniones para todos los gustos. Por ejemplo, la de José Manuel, usuario habitual del servicio de guaguas, quien aboga porque este servicio siga como hasta ahora, sobre todo, para “hacerle la vida más fácil a los jóvenes y a las familias que no se lo pueden permitir”.

Claudia Castro va más allá y plantea un nuevo modelo mixto de transporte público: “Dejaría el transporte gratis para las rentas más bajas y aquellas personas que estén en situación de vulnerabilidad o en paro. La gente que tenga trabajo y si se lo pueda costear, debería pagar”.

Otros, en cambio, como Daniel García, reconocen que “prefieren el coche al transporte público” y confirman su pensamiento de que el colectivo seguiría utilizando el transporte público antes que el privado, ya que “el precio no es tan alto y no compensa el consumo de combustible del coche privado”.