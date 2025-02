Policías, bomberos y transportistas temen por la seguridad del Carnaval de Las Palmas de Gran Canaria

A pocos días de que comience el Carnaval en la calle, varios colectivos se plantean si hay garantía de una seguridad adecuada en la ciudad de Las Palmas de Gran Canaria. En concreto, chóferes, conductores, transportistas y taxistas se quejan de las difíciles situaciones a las que se enfrentan diariamente y temen que podrían aumentar significativamente en estas fechas. Señalan lo ocurrido en Tamaraceite hace unos días, donde varios sindicatos han denunciado que el Ayuntamiento organizó un acto carnavalero sin la seguridad requerida.

quejas desde varios sectores

La plataforma unificada de sindicatos de Policía local, agentes de movilidad y bomberos, así como el sindicato de guaguas municipales, el comité de Global o la Asociación de Trabajadores de Autónomos del Taxi, entre otros, son los que están elevando estas quejas al consistorio. Argumentan que faltan policías y que no pueden atender a esa demanda, que dicen que ha aumentado significativamente desde la gratuidad del transporte público. Sobre este asunto, hemos hablado con Víctor García, secretario general de la Unión Sindical de Policías y Bomberos y portavoz de esta plataforma.

"Nosotros venimos denunciando esto desde hace mucho tiempo. Hay un conflicto abierto, precisamente porque no tenemos los medios humanos y materiales necesarios para poder realizar nuestro trabajo", explica. Ante esta situación, García señala que como medida de presión han decidido no aceptar extensiones de jornada: "No estamos dispuestos a seguir haciendo horas extraordinarias y reforzando, teniendo más de 200 vacantes en la Policía local".

Respecto a lo ocurrido en Tamaraceite, Víctor lo tiene claro: "No había ni un solo policía local, nacional o autonómico, y que alguien haya decidido realizar ese evento en esas condiciones nos parece algo muy grave y, por supuesto, lo vamos a poner en conocimiento de la Delegación del Gobierno". Explica que este tipo de acciones implica saltarse el plan de seguridad, así como medidas gravísimas como las antiterroristas.

en búsqueda de un acuerdo

Sobre si será posible un acuerdo antes del Carnaval, García piensa que no hay voluntad por parte de la Administración: "Es verdad que hemos visto una actitud positiva por parte de la alcaldesa en la reunión que tuvimos con ella, por parte del concejal de Seguridad también, la concejala de Personal, pero luego no se materializa". El secretario expresa que la única alternativa que les queda es denunciar ante la opinión pública la falta de medios y materiales.