Una 'ecocabaña' con váter al aire libre en Lanzarote: "Una vergüenza"

Una choza de madera que se anuncia como "ecocabaña" en un terreno baldío al norte de Lanzarote, próximo al volcán de La Corona, con cocina y baño al raso en el que el váter da a un cubo de basura, es el último alojamiento viral en la plataforma Airbnb, por 51 euros la noche.

Un anuncio que llega después de conocerse estos días que en la plataforma también se anunciaban una serie de tiendas de campaña en la azotea de un edificio de Santa Cruz de Tenerife.

Esta 'ecocabaña' o 'Sky Cabin', como lo titula su anfitriona, está ubicada en el municipio lanzaroteño de Haría. En dicho anuncio se puede leer que se trata de "una construcción triangular tipo cabaña canadiense construida con madera e integrada en el entorno". En las imágenes que lo acompañan, puede verse cómo la cabaña tiene el tamaño justo para que quepa una colchoneta doble con sacos de dormir, y que todos los demás espacios —cocina, ducha y baño— se encuentran a la intemperie.

Váter a la intemperie | Fuente: AIRBNB

Asimismo, se destaca que el baño utiliza el método de váter seco, sin gasto de agua y que los desechos se utilizan para realizar compost. En otra imagen se puede ver que el váter da directamente a un cubo de basura, y que el agua para la ducha viene de un depósito

En Herrera en COPE Canarias hemos hablado con Francisco Martínez, el vicepresidente de Asociación Insular de Empresarios de Hoteles y Apartamentos de Lanzarote (ASOLAN). Dice que no entiende como se atreven a publicitar "algo así como alquiler vacacional. Esta modalidad de eco cabaña, ni es turismo ni es nada aparte de que no está permitido. La verdad que es algo descorazonador".

Considera que no hay un método de inspección exhaustivo ni tan estricto para evitar que este tipo de alquileres vacacionales se sigan anunciando en las plataformas. Preguntado por lo que puede estar fallando, dice el vicepresidente de ASOLAN que "lo que falla es la poca vergüenza de las personas que se atreven a anunciar un negocio de este tipo, además de la falta de inspección, que es la que tiene que tomar cartas en el asunto, para que los que incumplen puedan recibir su merecido".

Interior de la cabaña. | Fuente: AIRBNB

ASOLAN denunciará esta actividad ilegal al ayuntamiento

El vicepresidente de ASOLAN asegura que no entiende como hay turistas que buscan un alojamiento de este tipo para visitar la isla, ya que no cumplen con los requisitos que sí se les exige al resto de complejos hoteleros y extrahoteleros de la isla. Es consciente de lo dañino que pueden ser este tipo de oferta en Lanzarote y asegura que van a denunciarlo en el ayuntamiento de Haría. "Espero que con nuestra denuncia empiecen a corregir esta situación y se hagan mayores inspecciones".

Francisco Martínez dice que a pesar de que esta última semana hayamos visto anuncios virales de alquileres vacacionales de este tipo en las islas, no es el turismo que abunda. Dice que aunque este alquiler estén ofertadas en una plataforma legal, "su producto no lo es en España". Y pone un ejemplo: "Es como si una plataforma legal se pone a vender estupefacientes, la actividad no lo es, por lo tanto, sigue estando prohibido consumirlo".

Cocina a la intemperie | Fuente: AIRBNB

Desde la patronal señalan que "no temen que afloren este tipo de alojamientos, aunque nunca se sabe si hay otro aprehensivo más intentando engañar a la gente, pero básicamente, si se toman decisiones correctas y rápidas contra este tipo de productos, echaremos atrás a más personas que tenga la misma intención".

En cuanto al nuevo decreto ley para la regulación y ordenación de los alquileres vacacionales, dice Francisco Martínez que "es una buena noticia que se haga de una vez por todas con el apoyo de tanta gente. El decreto que se está terminando, es precisamente para evitar estos alquileres irregulares y se debe sancionar las prácticas desleales".

"Será una normativa, una regulación que hemos acordado entre todos y que tendría que haber venido antes. Se ordenará y regulará esos alquileres, para que cumplan un mínimo y por supuesto que no van a entrar ni esta chozas, ni las tiendas de campaña", concluye.