Winna Zady, de joven conflictiva a futura magistrada de menores

Wynna Zady, natural de Las Palmas de Gran Canaria, fue una adolescente problemática. Con tan solo 17 años fue enviada al Centro de Menores de Valle Tabares, en Tenerife, por orden de la magistrada Reyes Martel. Hasta los casi los 25 años, arrastró numerosos juicios de cuando era menor. Desde niña hasta que se convirtió en una mujer, sufría un auténtico pánico a los juzgados. De hecho, según Zady, la noche anterior ni dormía.

Sin embargo, durante su último juicio, la joven grancanaria observó a la jueza y pensó “yo quiero estar ahí, quiero estar del otro lado”. A partir de ese momento, comenzó a prepararse las pruebas de acceso para la universidad de mayores de veinticinco años y accedió a la carrera de Derecho.Ahora, a tan solo de unos meses de terminar los estudios, su objetivo es convertirse en jueza de menores.

LA JUEZA QUE LA CONDENÓ AHORA ES SU TUTORA

Pero el destino es caprichoso y Reyes Martel, la magistrada que sentenció todos sus casos cuando era una niña conflictiva, se ha convertido en su tutora de prácticas en los juzgados. Aunque la estudiante de derecho ha reconocido que sentía un profundo odio hacia Martel por haberla enviado al centro, su percepción sobre ella ha cambiado por completo.

No obstante, admite que, si no hubiera estado en el centro de internamiento tinerfeño, “no hubiese encontrado esa vocación” y que “no me hubiese apasionado el tema de los menores”. Por tanto, su experiencia fue fundamental para determinar su destino.

Por su parte, Reyes Martel ha expresado que siente un orgullo y satisfacción incalculable. Asimismo, asegura que “no solamente es bonito que Winna haya normalizado su vida, haya encontrado su vocación, esté estudiando y ponga empeño en luchar por ese sueño, sino que, además, lo haya enfocado en algo que tenga que ver con mi profesión”.

VOCACIÓN POR LA MAGISTRATURA

“Afortunadamente, soy una jueza vocacional, pero especialmente juez de menores como tantos que hay en España y que tenemos la fortuna de conocer historias como la de Winna y nos produce una satisfacción tremenda. Hay muchas más, pero lo que pasa es que luego los menores que siguen su vida pueden contarlo o no”, ha aseverado Martel.

La magistrada ha aprovechado la ocasión para recordar que “esta es una de las partes más humanas de la justicia, no quiere decir que la única”, así como que “detrás de un juez o una jueza hay una persona, pero aquí de una forma especial porque así lo permite la jurisdicción de menores, ya que al tratar con niños tenemos una cercanía con los temas”.

En la misma línea, aunque muchos jueces como ella están satisfechos de que el 80% de los menores continúen con una vida mejor, también recalca que los magistrados tienen una carga importante cuando “se nos escapa algún caso de las manos”.

Winna Zady es consciente de que “no ha sido un camino fácil y todavía me quedan bastantes piedras en el camino”, pero confía en que conseguirá su objetivo de convertirse en jueza y ayudar a los menores.





