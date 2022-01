Vivir con covid persistente: “Tenemos contabilizados hasta 15 síntomas diferentes. Es una pesadilla”

Desde que comenzó la pandemia 245.130 personas en Canarias se han contagiado de covid. Muchos de ellos se curan y sigue su vida adelante. Otros, no solo no se curan, sino que tienen que vivir con la covid y diferentes síntomas. A esta patología se le llama covid persistente y les afecta a casi 10.000 personas en las islas.

Es el caso de Juanjo Manzano y de Elena Jauregui. En la primera ola de la covid, en marzo 2020, se contagiaron y siguen con síntomas. En COPE Gran Canaria Juanjo Manzano está con un cansancio permanente que no puede explicar, es asintomático, pero le duele todo el cuerpo. “Tengo niebla mental, síntomas neurológicos…A mí me ha afectado a un nervio del pie también, al hombro y las articulaciones. A algunos les afecta del mayor o menor grado, yo me puedo valerme por mí mismo afortunadamente, pero hay gente que está muy mal”.

Elena Jauregui, por su parte no sólo es un tema de cansancio, sino que es algo más neurológico: falta de concentración y problemas para expresarse. Ella también es asintomática, pero sí estuvo mucho tiempo ingresada. Elena relata que ella lo está pasando muy mal, ya que si hace algún mínimo de esfuerzo está “tirada todo el día, porque estoy muy cansada”.

La familia de Elena vive en la Península, mientras que ella lo hace en las islas. Dice que “su familia está al margen. Saben que tengo un covid persistente, pero no les doy toda la información de toda la patología. Aquí me desenvuelvo como puedo. Hay días que yo me levanto muy bien y rindo, pero hay días que implica que no me puedo levantar”.

En el caso de Juanjo Manzano a él le han podido conceder la incapacidad por covid y obviamente le han dado la baja. “conocemos a mucha gente que está en la asociación de Covid persiste en Canarias y que han sido despedidos por estar enfermos y por tener esta patología, ya que hay días que uno está bien y otros en cambio no”.

Juanjo Manzano es el presidente de la asociación Covid Persistente en Canarias asegura que hay muchas personas que están acogidas a dicho colectivo ya que “les damos asesoramiento y tenemos un respaldo para dar a conocer nuestros casos. Si alguien tiene síntomas persistentes pueden contactar con nosotros para darles ayuda”.

Ambos son sanitarios, por lo que “les ha tocado y no se preguntan por qué a ellos. Hay que darle importancia a este tema, ya que hay gente que te cataloga como si nos lo estuviésemos inventando. Hay que ser algo empáticos y sobre todo investigar qué es lo que está pasando con nosotros, ya que esto es una realidad que estamos viviendo”.

Concluyen destacando que se les reconozca a todos los enfermos con esta patología y que se estudie, ya que hay muchos sanitarios que desconocen esta situación y cómo tratarla.

Además, han pedido amparo al ministro de Seguridad Social, José Luis Escrivá, para que evite su incorporación al trabajo al cumplirse un año de baja laboral, como denuncian que les obliga a hacer el Instituto Nacional de Seguridad Social.