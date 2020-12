El vídeo de Frontex de un barco nodriza con migrantes no se grabó en España

Un vídeo con el logotipo de Frontex que muestra el traslado de migrantes en alta mar de un barco nodriza a un bote se ha difundido en redes sociales con la afirmación de que ha ocurrido ahora en Canarias, cuando en realidad la grabación tuvo lugar en junio de 2019 cerca de la isla italiana de Lampedusa.

El vídeo, que ya circuló en redes sociales el año pasado, vuelve a ser compartido estos días en coincidencia con el aumento de las llegadas de cayucos al archipiélago canario en las últimas semanas y con intención de establecer una relación entre las imágenes y estos desembarcos de inmigrzntes.

Además, en algunas publicaciones del vídeo se acusa a las ONG de colaborar en esos traslados de migrantes desde buques nodrizas.

DATOS: La Agencia Europea de la Guardia de Fronteras y Costas (Frontex) publicó ese vídeo el 22 de junio de 2019 en un hilo de Twitter y el 24 de junio de 2019 en su cuenta de YouTube, junto a sendas explicaciones de los hechos.

Wait, wait. Why is that fishing trawler towing an empty wooden boat at high seas??? pic.twitter.com/psy2z6z9Wp