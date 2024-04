Una vecina de San Cristóbal: "Si no es por mi hijo, me encuentro a mis padres muertos en su casa"

La noche del pasado miércoles se convirtió en una pesadilla para algunos vecinos de San Cristóbal debido a las mareas vivas impulsadas por la luna nueva por causas que todavía se desconocen porque ni siquiera existía aviso institucional, la crecida del mar afectó gravemente a mobiliario urbano y viviendas de algunos núcleos costeros de Gran Canaria con especial incidencia en Ojos de Garza, Telde y el barrio marinero de Las Palmas de Gran Canaria donde algunos vecinos vivieron una noche de terror.

Espeluznante el episodio que vivió una mujer de 73 años que vive justo en el paseo marítimo. En Herrera en COPE Gran Canaria nos contaba que fue el nieto quien le avisó de que el agua estaba entrando a la vivienda. Ella vive en una casa terrera de dos plantas: “Cuando nos asomamos a la ventana vimos como las olas entraban en la casa”, una situación asombrosa y jamás vista que se convirtió en el peor momento de su vida.

Estupor en Candelaria: "Nunca habíamos visto nada como esto" Trabajadores y vecinos del municipio no recuerdan que las olas llegaran hasta la plaza de la Basílica Bryan EstupiñánCANDELARIA 11 abr 2024 - 13:15

Pino, junto a su marido, decidió achicar el agua como podían. Son personas mayores y vieron como toda su casa estaba inundada: “Agua por arriba, agua por abajo”. Era imposible achicar porque entraba más de la que salía, pero lo peor de todo era la fuerza con la que las olas entraban en su vivienda. Fue cuestión de un segundo, mientras estaba sacando agua, una ola arrancó de cuajo la puerta de su casa con tal energía que la empujó: “Me llevó una ola en mi vivienda,” cayó al suelo, arrastró a su marido y se llevó un golpe en la cabeza. Afortunadamente, solo fue el susto y un golpe, “me llevaron al hospital, me hicieron un escáner y afortunadamente tengo solo un chichón,” su marido también fue afectado por el golpe en los pies “los tiene todo amoratados”. El golpe los dejó desorientados, “yo nací esa noche”, asegura Pino.

“Si no es por mi hijo, me encuentro a mis padres muertos”

Y es que el incidente podía haber acabado en tragedia si su nietillo no se hubiese empeñado en entrar en la casa de sus abuelos porque sabía que la situación era muy peligrosa. Es lo que nos cuenta Natalia, su hija, quien asegura que “si no es por mi hijo, me encuentro a mis padres muertos en casa”. Relataba que la ola no solo había descuajado la puerta de entrada a la vivienda, también la del baño: “Al entrar vimos a mis padres en el suelo, mi padre estaba llorando y el agua nos llegaba a la rodilla y afortunadamente pudimos avisar a los policías y a bomberos que se hicieron cargo de la situación”.

Natalia nos asegura que vivió un momento de horror en medio de la madrugada: “Imagínate esto a las 5 de la mañana y con las olas entrando en la casa”. Dos días después de los hechos, la casa sin puerta: “Hemos puesto unos tablones, pero no puede seguir así”. Por ello pide alguna ayuda municipal, “la puerta es de aluminio y nos costó 900 euros en su momento”.

Advierte que la aseguradora ya le ha dicho que no se hacen cargo de los desperfectos porque en la cláusula aparece que no cubre nada en caso de desastre natural: “No sirve nada, ni nevera, ni televisor, ni muebles, ni el congelador”. Pide amparo al Ayuntamiento: “Si no pueden ser los electrodomésticos, al menos una puerta de entrada a la vivienda”.

Finalmente, Natalia no es ajena al movimiento solidario que se vivió: “Gracias a los vecinos que nos ayudaron pudimos sobrellevar esta situación”. También da las gracias a la actuación de los bomberos y policía local que estuvieron toda la noche ayudando a los vecinos.