Una madre llevará a la ULPGC a los tribunales, si su hija se contagia de covid en los exámenes

Begoña Naranjo es la madre de una estudiante de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria que quiere que los exámenes se hagan online a raíz de las informaciones que apuntan a que no se están cumpliendo con seguridad el protocolo anti covid en las aulas.

Esta mujer denuncia en COPE Gran Canaria que su hija, que es asmática, tiene miedo de acudir a la universidad a hacer los exámenes y que pueda contagiarse de coronavirus.

Relata que según le ha contado su hija “hay profesores que les han dicho que los exámenes son online, por lo que la responsabilidad caería en los alumnos. Depende del docente que les toque lo harán online o presencial. Los alumnos están diciendo que no, que la universidad les ha dicho que deben hacerlo de manera presencial”.

Nos cuenta que en la universidad si que hubo un brote de contagios antes de las navidades “porque había contagios y las clases las terminaron online. Yo tengo una preocupación porque no están poniendo soluciones”.

Beatriz Naranjo: “Si tu no te presentas porque tienes covid, aunque presentes un justificante y estés controlado por un médico, no puedes presentarse a la convocatoria otro día. Entonces yo creo que va a ir mucha gente con covid y creo que las aulas van a ser un foco de contagios”.

Además, apunta que si su hija acude a examinarse a las clases no va a estar del todo concentrada porque es asmática y además viven con una persona que ha superado un cáncer y tienen un marcapasos. “Mi hija es asmática, ella no va a estar centrada en el examen, va a ir con nervios porque no se siguen los protocolos y no va a ir concentrada a hacer su examen, porque tiene otra preocupación más”.

Beatriz Naranjo es muy directa y apunta a que si se contagia en la universidad irá a los tribunales. “Si mi hija se contagia en la universidad, yo voy a los tribunales. Caiga quien caiga voy a ir. Porque estamos normalizando estas cosas. Hay unas cifras de la covid que todos sabemos. Además, todos sabemos que están los hospitales colapsados, también las UCI y no sé qué más datos necesita el rector para cambiar la modalidad de examen. Pienso y espero que no se va a contagiar, pero yo le hago una pregunta al rector: ¿Si su hijo tiene alguna patología enviaría a su hijo al examen?”

Concluye destacando que según han apuntado muchos alumnos “los protocolos anti covid no se están cumpliendo y hay un riesgo de que se vayan a contagiar en las aulas. Exige soluciones y que se practiquen los protocolos al 100%”.