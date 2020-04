Una enfermera canaria contagió a sus familiares tras verse obligada a trabajar con síntomas

Alrededor de un 20% de los sanitarios de Canarias han dado positivo en las pruebas de coronavirus. Hay varias voces que critican que es un porcentaje bajo, porque no hacen la prueba a todo el personal sanitario que lo solicita.

Una situación que nos contaba en nuestros micrófonos una enfermera que denunciaba que a pesar de tener síntomas claros, no le habían practicado el test cuando lo solicitó, para comprobar si estaba o no infectada.

Esta enfermera denunció en COPE Canarias con voz distorsionada su caso. Nos contaba que ella había solicitado un test, ya que se encontraba con síntomas que indicaba que podría tener el Covid-19 y que no se lo habían realizado en un primer momento.

La enfermera aseguraba que además de no hacerle el test, cuando lo notificó en su centro hospitalario, le dijeron que tenía que seguir trabajando. Critica que cumplió con su obligación laboral a pesar de estar enferma y que puso en riesgo a los pacientes que se encontraban en su planta.

TUVO QUE IR A TRABAJAR CON CLAROS SÍNTOMAS

Este era su relato: “Yo tuve que ir a trabajar con los síntomas porque no me hacía la prueba. Me acabaron haciendo la prueba con mayor rapidez, porque mi supervisora, llamó a quien tenía que llamar y me lo aceleraron”.

También relataba que le hicieron ir a trabajar a pesar de la tos que tenía y de que se estaba asfixiando. “Me hicieron ir a trabajar y me dijeron que ya me harían la prueba. Me dijeron que no sabían cuando me la harían porque había mucha demanda, pero que yo tenía que ir a trabajar esa noche. Esa es mi indignación, que fui a trabajar en el estado en el que estaba”.

“Es necesario que nos hagan a todos los sanitarios la prueba por favor, porque estamos contagiando a nuestras familias. Nosotros lo hemos pasado muy mal, gracias a dios que lo hemos podido superar en casa. Ha habido momentos que hemos pasado mucho miedo. La última noche que trabaje, tuve que pedir a mis compañeros perdón por trabajar así, pero me habían dicho que tenía que trabajar. Fue la peor noche de mi vida”.

Además señala que ella está contagiada y prueba de ello es que se lo pegó a su familia con la que reside, su pareja y un hijo. “Mi familia también se contagió y ellos se hicieron la prueba, en el Instituto de Enfermedades Tropicales, en el laboratorio que ahora está cerrado”.

DEMANDAN QUE LES HAGAN MÁS PRUEBAS DEL COVID19

Además insiste en que “el director ha dicho esta mañana que no hace falta hacer pruebas. A mi me parece que hace mucha falta, porque a los sanitarios no nos están haciendo la prueba. Hay compañeros que trabajan conmigo y les han dicho que si no tienen síntomas no les van a hacer esta prueba. Hay muchos sanitarios que van a trabajar sin síntomas y son positivos. Yo lo sé por experiencia”.

Además asegura que han salido falsos negativos en las pruebas que se realizan en algunos hospitales de Canarias. “Yo tengo compañeras, que después de 10 días de haber estado en casa con síntomas, no les llamaban y al final mi supervisora les pidió que les hicieran la prueba. Al final dieron negativo a pesar de tener síntomas”.

Por su parte Amós García, jefe de Epidemiología y Prevención de la Dirección General de Salud Pública del Gobierno de Canarias, dice que le parece espeluznante que esta enfermera tenga que denunciar esta situación de manera anónima por miedo a represalias. Además ha criticado que le hayan hecho ir a trabajar con síntomas, ya que con su cuadro clínico debería haber permanecido en su casa.