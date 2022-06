Turismo pide a los canarios que "se olviden de todo" y se queden en las islas

La Consejería de Turismo del Gobierno de Canarias pondrá en marcha desde este miércoles una campaña promocional "innovadora" dirigida a que los residentes elijan el archipiélago como destino de sus vacaciones y que llevará como lema "Amnesia estival, olvídate de todo (rutina, jefe, familia y obligaciones) menos de tus islas".



La titular del departamento, Yaiza Castilla, y el director de Proyectos y Comunicación de Marketing de Turismo de Islas Canarias, Alberto Ávila, han dado a conocer en rueda de prensa la campaña, en la que invertirá cerca de dos millones de euros de los fondos React EU, dado la importancia que este segmento ha cobrado ante el gasto generado en 2021 por los residentes canarios en vacaciones y viajes por las islas, 628 millones de euros.



La campaña pretende captar las ganas de viajar de los isleños y el ahorro generado durante la pandemia, según estudios realizados, ha destacado la consejera, quien ha señalado que no incluirá bonos turísticos como ocurrió en el verano de 2021, cuando la Consejería distribuyó ayudas de 200 euros condicionadas a que el cliente gastara al menos una cantidad igual, por no disponer de presupuesto para ello y porque el "contexto es diferente al pasado año".



La consejera ha recalcado que las ganas de viajar de los canarios están más altas que nunca y que el incremento de los precios no ha impactado en ellas. También ha detallado que solo en plazas aéreas habrá 1,6 millones de asientos disponibles entre las islas, un 13,5 % más que el pasado verano.



Así mismo, ha subrayado que tras dos años de pandemia por coronavirus se ha logrado minimizar los riesgos para la salud y se ha generado un fuerte ahorro en muchas familias, por lo que ha explicado que, al haber más destinos vacacionales nacionales e internacionales, han considerado lanzar esta campaña sin precedentes para poder competir.



Los residentes canarios efectuaron 660.835 viajes el verano pasado, el 62 % dentro del archipiélago, donde permanecieron una media de 9,8 días y se gastaron 427 euros por persona; un 23 % optó por un destino nacional y un 15 % por el extranjero.



En total, en la época estival generaron una facturación turística de 380 millones de euros, de los que casi la mitad, el 46 %, lo gastaron en Canarias, pero es que además el turista isleño "contribuye a dar estabilidad en los ingresos a lo largo de todo el año", ha destacado Castilla.



La tendencia por el turismo interior en las vacaciones de verano es una preferencia creciente de los canarios y la Consejería quiere que este año se repita, pues con la pandemia ya superada "no tiene por qué haber un retroceso".



En los cuatro primeros meses de 2022 se ha producido un incremento de un 4 % en la ocupación por canarios de los alojamientos reglados con respecto a 2019, año anterior a la crisis sanitaria, ha señalado la consejera, quien también ha hecho hincapié en que las Islas Canarias se muestran como un destino alejado, seguro y fiable en Europa (frente a guerra en Ucrania), y muestran buenas cifras de recuperación".

Alberto Ávila ha explicado que la nueva acción promocional, que concluirá el 15 de septiembre, incide en el deseo de olvidarse de todo cuando llegan las vacaciones y, en esa idea y con un toque de humor prudente, se centran los cuatro anuncios televisivos que se emitirán de distintos escenarios y dirigidos a edades diferentes dedicados a las ganas de romper con la rutina, la tecnología, las obligaciones y el trabajo.



Además, habrá anuncios en radio, prensa, internet, redes sociales alusivos a la "desconexión absoluta" y se contará con personajes influyentes y creadores de contenidos de las islas en el ámbito de estilos de vida, con miles de seguidores, así como con humoristas, e incluso se narrará en primera persona la experiencia de sentirse de vacaciones.



Creadores como Gazz, Omayra Cazorla, Abubukaka o El Típico de Tenerife participan en esta acción promocional.