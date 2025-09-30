Los trabajadores de los balnearios de Las Canteras no pueden más: "Humedades, plagas de bichos, peleas con los indigentes y tenemos que achicar agua con heces y orines"

Los trabajadores del balneario de la playa de Las Canteras han alzado la voz para denunciar la “complicada” situación en que viven a diario en sus puestos. En Herrera en COPE Gran Canaria, hablamos con una empleada del servicio, quien relató que el día a día es “muy difícil” asegurando que la plantilla se enfrenta a “problemas de inseguridad”, con falta de apoyo institucional y unas condiciones laborales precarias.

Esta trabajadora explicó que no solo reciben a usuarios habituales de la playa, sino también a personas “que vienen en malas condiciones, que ponen agresivos y nos sentimos inseguros porque no tenemos ningún trabajador de seguridad que nos proteja”. Según su testimonio, los trabajadores con frecuencia son responsabilizados de las normas “y somos insultados cuando intentan entrar con bebidas alcohólicas o arena”.

Sufrimos una plaga de bichos Trabajadora del balneario de Santa Catalina en la Playa de Las Canteras

A estas tensiones, se les suma la realización de tareas que no les corresponde: “Hacemos trabajos como limpiar arquetas, por lo que tendríamos que cobrar un plus que no se nos paga”, denunció. La falta de mantenimiento también asegura “es evidente” lo que genera “bichos, cucas y de todo”. Además, crítica el uso permanente de las taquillas por parte de algunos usuarios: “hemos tenido que abrir las taquillas y desalojarlas porque muchas llevan semanas ocupadas cuando esto no debería pasar”.

Mezcla de agua orines y heces

problemas de insalubridad

Estas deficiencias ha provocado que las duchas de gran uso como las del Reina Isabel estén inutilizadas “porque las arquetas están tupidas y se genera un mal olor tremendo”, una situación que se agrava por las condiciones estructurales de los balnearios situado a pie de la arena incluso por debajo del nivel del mar, “esto genera que los balnearios se inunden, se rebosen y tenemos que achicar agua que está mezclada con heces y orines”.

Tenemos que achicar agua mezclada con heces y orines La trabajadora denuncia la situación que sufren en los balnearios de Las Canteras

Según los trabajadores, todos estos problemas han sido trasladados en numerosas ocasiones al Ayuntamiento a través de la empresa concesionaria, sin que hasta la fecha se haya adoptado una solución: “Nosotros dejamos todo escrito a diario a la empresa que ellos trasladan al Ayuntamiento”, señaló la trabajadora, quien destacó que incluso los propios usuarios han mostrado su solidaridad con su situación ante la concejalía de Ciudad de Mar.

Arqueta colapsada

La mayoría estamos de acuerdo en hacer una concentración o huelga

Ante este escenario, no se descarta una huelga. La plantilla, además, denuncia que soportan una “clara falta de personal” que genera “mucho trabajo” para los empleados. No obstante, la unidad sindical todavía es un obstáculo: “Hay dos sindicatos que no se ponen de acuerdo. Algunos compañeros dicen que sí y otros dicen que no, algunos queremos unas cosas y otros otras, pero la mayoría estamos de acuerdo en hacer una concentración o huelga”.

Los trabajadores esperan que sus quejas no sigan cayendo en saco roto y reclaman medidas urgentes para garantizar la seguridad, dignidad y salubridad de este servicio público tan frecuentado por residentes y visitantes de la playa de Las Canteras