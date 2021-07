Tirma, la marca líder en Canarias, apuesta por envases 100% reciclables y energías limpias en sus fábricas

Tirma es ese nombre que cualquier canario escucha y no puede evitar que se le dibuje una sonrisa en la cara. Además, la entidad lleva conviviendo con la población canaria durante décadas. 80 años para ser exactos. Tanto, quese ha convertido en uno más dentro de las familias canarias y, por supuesto, en un icono para las Islas.

Todo esto se debe a los valores de la marca y a su modelo de negocio. Su objetivo siempre se ha basado en conocer al cliente y satisfacer sus necesidades. Siempre ha sido una marca canaria para la gente canaria, aunque su espíritu emprendedor la ha llevado a abrirse paso en el mercado peninsular y extranjero. Asimismo se ha hecho con premios y reconocimientos tales como el galardón a la Empresa Canaria con Trayectoria Internacional que en 2017 les otorgó el Gobierno de Canarias.

Lo cierto es que generación tras generación, Tirma se ha posicionado como la marca líder del mercado, con una gama de productos de alta calidad fruto de un proceso de innovación continua. Entre ellos, no pasa indiferente el que consideran el producto estrella, la Ambrosía Tirma o el clásico chocolate con almendras que ha protagonizado la merienda de muchos niños canarios.

Además, la entidad ha querido destacar el compromiso que adquiere con todo y con todos. Por eso, han desarrollado un plan interno que incluye la renovación de la fábrica, sustituyendo las principales fuentes de energía por otras menos contaminantes y la mejora en los diseños de los productos, cambiando sus embalajes a packagings 100% reciclables. Además, con el objetivo de minimizar su impacto ambiental, Tirma calcula desde hace años su Huella de Carbono y está adherida a Ecoembes, organismo destinado a la gestión de los materiales de envases y embalajes.

Pero sobre todo, lo llevan fuera. Colaborando con numerosas organizaciones, como el Banco de Alimentos, Cruz Roja o Radio Ecca, proporcionando becas para estudiar. Además, son fieles defensores de la infancia y la adolescencia, pues para ellos, los niños son el verdadero futuro de la sociedad. De esta manera, son partner de la Fundación Pequeño Valiente y del Proyecto Up to You. Sin olvidarnos de su patrocinio de First Lego League, un programa internacional que intenta atraer a los jóvenes hacia la ciencia y la tecnología.

También apoyan el deporte canario y con la cultura, ejemplo de ello es su colaboración en los conciertos desde el balcón del hotel Cordial Roca Negra.