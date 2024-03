¿Tiene Canarias un tesoro escondido bajo el agua?

El potencial minero de los montes submarinos de Canarias, que puso de manifiesto el descubrimiento en 2017 en uno de ellos, el llamado 'Monte Tropic', podrían proporcionar hasta 130 toneladas por kilómetro cuadrado de una materia prima estratégica cuyo abastecimiento controla China: las denominadas tierras raras.

La revista Marine Geology ha publicado un estudio liderado por el Instituto Geológico y Minero de España (IGME-CSIC) sobre las reservas de materiales claves para industrias como la fabricación de vehículos eléctricos, paneles solares y componentes electrónicos que pueden encontrarse en las costras de ferromanganeso que recubren ocho montes submarinos situados al suroeste de la isla de El Hierro.

Este estudio describe los procesos geológicos que han provocado que en esas costras no solo haya hasta 20 veces más tierras raras de lo habitual en la corteza terrestre, sino también 4.000 veces más telurio y 500 más cobalto.

En Herrera en COPE Gran Canaria hemos tratado este asunto con José Mangas, especialista, catedrático de geología de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria. "Son recursos minerales, que existen tanto en los edificios insulares, que conocemos, de nuestras siete u ocho islas y también montes sumergidos".

Este especialista cuenta que en nuestras aguas hay montes sumergidos e islas a diferentes profundidades repartidas por toda nuestra zona. "Son antiguas islas, que están sumergidas, porque pasaron su fase de crecimientos, murieron… y están bajo el agua a diferentes profundidades. En este caso está el banco de Amanay que está a 25 metros bajo el nivel del mar entre las dos islas, Gran Canaria y Fuerteventura, o también el monte Tropic. Ese famoso trópico al sur de la isla majorera, a casi 1.000 metros de profundidad, pero que forma un edificio que se levanta casi a los 3.000 metros".

Según José Mangas, en "todos estos montes sumergidos y en las laderas de las islas sumergidas, hay una serie de materiales que hoy día tienen interés económicos. Son materias primas críticas, que son escasas, las tienen pocos países y su escasez y no suministro de esos países puede generar problemas económicos en muchas empresa de industrias de distinta índole".

Compuestas de manganeso y hierro

Esos montes de origen volcánico se encuentran a profundidades de entre 3.500 y 5.000 metros y son estructuras de entre 92 y 152 millones de años de antigüedad, muy anteriores a la formación de las actuales islas de Canarias.

En buena parte de su superficie están recubiertas de una costra mineral compuesta de manganeso y hierro desde hasta 20 centímetros de grosor, con concentraciones de metales y elementos conocidos como tierras raras muy superiores a la media, producto que se forma por dos procesos: el hidrotermal/volcánico y las calimas.

Se consideran preciosas porque son el resultado de un proceso geológico extremadamente lento ("engordan" a razón de 0,8 a 2,6 milímetros por millón de años), pero también debido a su alto contenido de materias primas catalogadas formalmente como "estratégicas" por la Comisión Europea, porque resultan claves en el futuro de la industria tecnológica.

Según José Mangas, bajo nuestras aguas hay muchos geo recursos marinos muy ricos. "Dentro de los recursos minerales marinos hay de todo: tenemos desde hidrocarburos fósiles (petróleo, al natural, hidratos), tenemos todos los que serían áridos de construcción, placeres, fosforitas (que es un tipo de piedra), nódulos y costra de manganeso (es lo que aparece en las laderas de los montes sumergidos y las islas".

Left6:No existe configuración de publicidad para el slot solicitado

Montes submarinos en Canarias. EFE

"¿Por qué? Pues porque las corrientes profundas van en contra, mientras que la superficial, hablamos de la corriente de Canarias que va de norte a sur, que es la que nos trae los alisios, que va por Noruega, pasa por Galicia y termina aquí. Esta es la corriente superficial, hasta aproximadamente los 1.000 metros de agua. Pero las profundas, las de 4.000 metros de profundidad nos vienen desde Sudáfrica, pasa por Angola, Guinea y desde ahí viene a nosotros. Cuando chocan con las islas y montes sumergidos, son capaces de precipitar elementos químicos que están disueltos en el agua y de las que se componen las tierras raras", añade.

Expone que en esas corrientes que chocan en las laderas de las islas, "ahí están esos quince elementos de las tierras raras, que son objeto de deseo de todo el mundo, porque para hacer la conversión de la transición ecológica (placas solares, Internet, móviles, coches eléctricos…), es un recurso más para usarlo".

No hay tecnología capaz de quitar las costras de manganeso de las laderas

El especialista y catedrático insiste en que a pesar de que sepan que existen esos recursos naturales tan preciados, es "imposible calcular las reservas que hay bajo el agua porque todavía no hay tecnología que sea capaz de medirlo.

Concluye destacando que "no hablamos de calcular las reservas que podamos hablar ya, porque nos falta este segundo parámetro: la tecnología. Ahora mismo no hay en el mundo tecnología que sea capaz de quitar esas costras de manganeso polimetálicas de tierras raras para sacarlos 3.000 metros de profundidad, porque son costras entre cinco a dos centímetros y es complicado. Tenemos conocimiento de que puede existir ahí, pero no la maquinaria para sacarla".